الجزائر متضامنة مع ليبيا و تظل على مسافة متساوية من اطراف النزاع

الجزائر - ظلت الجزائر في كل الاوقات على مسافة متساوية من اطراف النزاع في ليبيا و تبنت موقفا "تضامنيا" مع الشعب الليبي الشقيق منذ بداية الازمة، مواصلة العمل من اجل التوصل الى حل سياسي شامل للوضع في هذا البلد.

و على الرغم من متابعتها لتطورات الاوضاع في هذا البلد الجار الا ان الجانب الانساني شكل بعدا كبيرا في الموقف الجزائري حيث كان اخر عمل ذلك الذي تم اليوم الخميس من خلال ارسال مساعدات انسانية لفائدة مواطني هذا البلد الشقيق.

و بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و بمساهمة الجيش الوطني الشعبي سيتم ارسال هذه المساعدات الانسانية الى ليبيا والتي تتجاوز 100 طن من المواد الغذائية و الادوية و غيرها عبر جسر جوي سيربط المطار العسكري ببوفاريك بمطار جانت.

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و تأتي المبادرة الجزائرية -حسب ملاحظين- في الوقت الذي تسعى فيه اطراف اجنبية مختلفة الى "مزيد من عسكرة النزاع من خلال دعم طرف مع اخطار التصعيد في المنطقة".

من جانب اخر اوضحت الجزائر موقفها المبدئي من خلال دبلوماسيتها تجاه النزاع الذي تشهده ليبيا البلد الجار -يضيف ذات الملاحظين- مؤكدين انها (الجزائر) "ما فتئت تبذل الجهود الرامية الى تجنيب الشعب الليبي الشقيق ويلات الحرب".

كما ان الجزائر، التي طالما كان موقفها، على مسافة متساوية من اطراف النزاع، قد جددت على لسان وزير شؤون خارجيتها صبري بوقادوم، التأكيد على قناعتها بان تسوية النزاع في ليبيا مرهون بحل سياسي و سلمي بين الليبيين، معلنا في ذات الوقت عن مبادرات دعم لمثل هذه التسوية.

وقال في هذا الخصوص السيد بوقادوم على هامش ارسال المساعدات الانسانية الى ليبيا ان الجزائر ستقوم "في الايام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للازمة الليبية".

كما اشار في ذات السياق الى رفض الجزائر لوجود أي قوة اجنبية مهما كانت في هذا البلد الجار، مؤكدا في ذات الصدد على "أهمية التوصل الى توافق بين كل مكونات الشعب الليبي".

و خلص رئيس الدبلوماسية الجزائرية في الاخير الى القول بان "لغة المدفعية ليست هي الحل و إنما الحل يكمن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع بلدان الجوار و بالأخص الجزائر".