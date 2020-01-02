Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية يفند خبر وفاة الأخضر الإبراهيمي

  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 16:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية يفند خبر وفاة الأخضر الإبراهيمي

الجزائر - فندت وزارة الشؤون الخارجية يوم الخميس على لسان ناطقها الرسمي، عبد العزيز بن علي الشريف، خبر وفاة وزير الشؤون الخارجية الأسبق، الاخضر الإبراهيمي، الذي تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وردا على استفسار وكالة الأنباء الجزائرية بخصوص أنباء عن وفاة السيد الأخضر الابراهيمي، الوزير الأسبق للشؤون الخارجية، فند السيد بن علي الشريف في تصريح له هذه الاخبار، متسائلا "عن مقاصد ونوايا من يقف وراء ترويجها في هذا الظرف بالذات"، مضيفا أن "ما نسب إلى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بخصوص إعلان هذا الخبر لا يعدو كونه مغالطة وكذب"، حيث أن السيد الوزير الأول، كما جاء على لسان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، "ليس له حساب تويتر بصفته وزيرا اولا ولم يقم ينشر أي خبر من هذا القبيل".

وفي نفس السياق، أكد السيد بن علي الشريف  أن وزير الخارجية، صبري بوقادوم، أجرى صبيحة هذا اليوم بالذات مكالمة هاتفية مع السيد الأخضر الإبراهيمي طمأنه فيها، هذا الاخير، عن صحته".

كما نعى السيد عبد العزيز بن علي الشريف خبر وفاة وزير الشؤون الخارجية الأسبق، المرحوم محمد الصالح دمبري، الذي وافته المنية صباح اليوم وذكر بخصال الفقيد "كرجل دولة ودبلوماسي محنك ذاد عن مصالح بلده الجزائر بكفاءة وثبات".

كلـمات مفتـاحيــة :
الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية يفند خبر وفاة الأخضر الإبراهيمي
  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 16:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.02

جراد: الفقيد محمد صالح دمبري سطر اسمه بأحرف من ذهب في سجل الدبلوماسية الجزائرية

20.01.02

رحابي: إطلاق سراح لخضر بورقعة: مؤشر إيجابي نحو إرساء إجراءات التهدئة

20.01.02

حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 396 آخرين بجروح في ظرف أسبوع

20.01.02

الجزائر متضامنة مع ليبيا و تظل على مسافة متساوية من اطراف النزاع

20.01.02

شحن أزيد من 100 طن من المساعدات الانسانية من الجزائر نحو ليبيا عبر مطار جانت

20.01.02

نفط: سعر سلة خامات أوبك يتراجع الى أقل من 68 دولار للبرميل

الأكثــر قـراءة

19.12.31

محاكمة ربراب: تضخيم الفواتير بلغ أزيد من 792 مليون دج

19.12.30

اللواء شنقريحة يترأس اجتماعا لإطارات وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي

19.12.31

إطلاق خدمة التحويل من حساب بريدي إلى آخر بواسطة استعمال الصك البريدي

19.12.30

اختيار ما يقارب 700 مخبزة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية

19.12.31

مكافحة تبذير الخبز: وزارة التجارة تضع خارطة طريق

19.12.30

اتفاقية بين الديوان الوطني لتغذية الدواجن والمجلس المهني للشعبة لدعم المربين