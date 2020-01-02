الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية يفند خبر وفاة الأخضر الإبراهيمي

الجزائر - فندت وزارة الشؤون الخارجية يوم الخميس على لسان ناطقها الرسمي، عبد العزيز بن علي الشريف، خبر وفاة وزير الشؤون الخارجية الأسبق، الاخضر الإبراهيمي، الذي تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وردا على استفسار وكالة الأنباء الجزائرية بخصوص أنباء عن وفاة السيد الأخضر الابراهيمي، الوزير الأسبق للشؤون الخارجية، فند السيد بن علي الشريف في تصريح له هذه الاخبار، متسائلا "عن مقاصد ونوايا من يقف وراء ترويجها في هذا الظرف بالذات"، مضيفا أن "ما نسب إلى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بخصوص إعلان هذا الخبر لا يعدو كونه مغالطة وكذب"، حيث أن السيد الوزير الأول، كما جاء على لسان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، "ليس له حساب تويتر بصفته وزيرا اولا ولم يقم ينشر أي خبر من هذا القبيل".

وفي نفس السياق، أكد السيد بن علي الشريف أن وزير الخارجية، صبري بوقادوم، أجرى صبيحة هذا اليوم بالذات مكالمة هاتفية مع السيد الأخضر الإبراهيمي طمأنه فيها، هذا الاخير، عن صحته".

كما نعى السيد عبد العزيز بن علي الشريف خبر وفاة وزير الشؤون الخارجية الأسبق، المرحوم محمد الصالح دمبري، الذي وافته المنية صباح اليوم وذكر بخصال الفقيد "كرجل دولة ودبلوماسي محنك ذاد عن مصالح بلده الجزائر بكفاءة وثبات".