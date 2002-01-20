الجزائر تقرر إرسال أزيد من 100 طن من المساعدات الإنسانية الاستعجالية إلى ليبيا

و جاء في البيان "بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، تقرر شحن مساعدات انسانية هامة واستعجالية مكونة من مواد غذائية و طبية وألبسة وخيم ومولدات كهربائية وغيرها، مقدرة بأزيد من 100 طن، عن طريق جسر جوي عسكري يربط مطار بوفاريك بمطار جانت، حيث يتكفل الهلال الأحمر الجزائري، بالتنسيق مع السلطات والهيئات الليبية المختصة، بإيصال هذه المساعدات العينية إلى أهلنا وإخوتنا في ليبيا قصد تخفيف وطئ الأزمة عليهم".
و أوضح المصدر ذاته أن "هذه الحصة الجديدة من المساعدات، التي سبقتها عمليات مماثلة لفائدة الشعب الليبي، نابعة من أواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين وتؤكد الود والاحترام اللذين يكنهما الشعب الجزائري للشعب الليبي".
وأضاف البيان أن هذا القرار "يعبر عن التزام الجزائر قيادة وشعبا بالتضامن اللامشروط و اللامحدود مع الشعب الليبي لمساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها عبر حل سياسي ليبي داخلي، تتوافق عليه كل مكونات الشعب الليبي بعيدا عن أي تدخل أجنبي".