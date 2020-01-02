مساعدات إنسانية لفائدة الليبيين: بن حبيلس تنوه بدور الجيش الوطني الشعبي

بوفاريك (البليدة) - نوهت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، اليوم الخميس بالدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في مجال العمل الإنساني بتسخير وسائله لنقل المساعدات الانسانية لفائدة الليبيين انطلاقا من مطار بوفاريك العسكري نحو مدينة جانت (جنوب).

وقالت السيد بن حبيلس خلال اقلاع ثلاث طائرات شحن عسكرية من مطار بوفاريك أن "الجيش الوطني الشعبي استطاع التوفيق بين دوره الدفاعي والأمني وواجبه الإنساني من خلال فتح جسر جوي نحو مدينة جانت بالجنوب الجزائري لتنقل بعدها المساعدات برا وإيصالها لإخواننا الليبيين الذي لا نفرق بينهم".

وقد تم اليوم انطلاقا من مطار بوفاريك شحن أزيد من 100 طن من المساعدات الإنسانية، من بينها مواد غذائية وأدوية، لإرسالها عبر مطار جانت الى ليبيا.

وفي تصريح له صبيحة اليوم على هامش هذه العملية، قد أوضح وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، أنه ب"توجيهات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبالمشاركة المحمودة للجيش الوطني الشعبي، سيتم ارسال مساعدات إنسانية من مواد غذائية، طبية وأخرى تتجاوز أزيد من 100 طن عن طريق جسر جوي سيربط المطار العسكري ببوفاريك بمطار جانت".

وكان قد أكد الوزير أن "أواصر الأخوة وعلاقة الجوار التي تربط الجزائر بشقيقتها ليبيا و بين الشعبين تفرض علينا انطلاقا من مبدأ الوفاء لتقاليد التضامن الأخوي الفعال واللامشروط تجاه الشعب الليبي الشقيق، الوقوف الى جانبه في هذا الظرف العصيب الذي يجتازه للتخفيف عليه قدر الامكان وطأة الازمة".

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كما أوضح أن الهلال الاحمر الجزائري سيتكفل، بالتنسيق مع السلطات والهيئات الليبية المختصة، بإيصال هذه المساعدات الى الشعب الليبي، مذكرا في هذا الصدد أن "المئات من الجزائريين يقيمون بليبيا، خاصة بالمنطقة الحدودية جانت".

وقد ذكر السيد بوقادوم بالمناسبة أن "هذه الدفعة التي ليست هي الاولى من نوعها، ما هي الا رمزا للمودة التي يكنها الشعب الجزائري لشقيقه الليبي، وهي أيضا تعبير عن التزام الدولة الجزائرية وتضامنها مع الشعب الليبي حتى يتجاوز هذه الازمة التي ألمت به وبنا"، مبرزا أهمية التوصل الى "توافق بين كل مكونات الشعب الليبي، بعيدا عن أي تدخل أجنبي من أي كان".

كما أشار الوزير الى أن المساعدات الانسانية التي ستصل الي ليبيا هي "بداية لإرساء دور الجزائر الانساني كمرحلة أولى، ثم السياسي"، و اكد في هذا الاطار أن الجزائر "ستقوم في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية"، مضيفا أن الجزائر "لا تقبل بوجود أي قوة اجنبية مهما كانت".

ومن جهة اخرى، كشفت السيدة بن حبيلس أنه سيتم قريبا إبرام اتفاق شراكة بين الهلال الاحمر الجزائري والهلال الاحمر الليبي من أجل "تقوية اطار التعاون وتعزيزه، سيما من أجل نقل الخبرات ما بين الهيئتين".

وفي ذات الشأن، اعتبرت السيدة بن حبيلس أنه "آن الاوان أن تصبح هذه الفضاءات الدولية الانسانية قوة ضغط على أصحاب القرار حتى تفكر في تداعيات قراراتها السياسية على الاوضاع الانسانية"، مؤكدة أن التدخلات العسكرية لها "عواقب انسانية كارثية".