الجزائر "ستقوم بمبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية"

وفي تصريح للصحافة على هامش ارسال مساعدات إنسانية نحو ليبيا, قال السيد بوقادوم أن الجزائر "ستقوم في الايام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية ما بين الليبيين فقط", مضيفا أن الجزائر "لا تقبل بوجود أي قوة اجنبية مهما كانت".
وبعد تذكيره بموقف الجزائر الثابت بخصوص عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول, جدد الوزير التأكيد على أن "لغة المدفعية ليست هي الحل وإنما الحل يمكن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر".
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