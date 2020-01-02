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الجزائر "ستقوم بمبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية"

  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 09:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 52 مرات
الجزائر &quot;ستقوم بمبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية&quot; أرشيف

الجزائر -أكد وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم, يوم الخميس, أن الجزائر ستقوم "في "الأيام القليلة القادمة" بالعديد من "المبادرات" في اتجاه الحل السلمي للأزمة في لبييا, مبرزا رفض الجزائر لوجود قوة أجنبية "مهما كانت" في هذا البلد الجار.

وفي تصريح للصحافة على هامش ارسال مساعدات إنسانية نحو ليبيا, قال السيد بوقادوم أن الجزائر "ستقوم في الايام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية ما بين الليبيين فقط", مضيفا أن الجزائر "لا تقبل بوجود أي قوة اجنبية مهما كانت".

وبعد تذكيره بموقف الجزائر الثابت بخصوص عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول, جدد الوزير التأكيد على أن "لغة المدفعية ليست هي الحل وإنما الحل يمكن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر".

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آخر تعديل على الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 12:56
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الجزائر "ستقوم بمبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية"
  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 09:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 52 مرة   شارك

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