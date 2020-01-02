الإفراج عن المجاهد لخضر بورقعة في انتظار محاكمته في مارس -

شحن أزيد من 100 طن من المساعدات الانسانية من الجزائر نحو ليبيا عبر مطار جانت -

قانون المالية 2020 يصدر في الجريدة الرسمية -

تلمسان: طريق شجرة الزيتون لترقية السياحة الريفية -

الجزائر ستقوم بمبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية -

الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية بميلة: فؤاد تابهشت من الشلف ينال جائزة أحسن صورة للطبعة الثامنة -

سطيف: تعرض 20 شخصا بعدة بلديات لحالات تسمم غذائي -

إلقاء القبض على إرهابي ثالث بسكيكدة -

نحو تفعيل نظام سيربالاك في شعبة البطاطا -

السودان: 41 قتيلا خلال 3 أيام من الاقتتال القبلي في دارفور -

بن قرينة يدعو إلى مساعدة الحكومة القادمة لإخراج البلاد من الأزمة -

جمع ألف كتاب للأطفال من قبل مسرح وهران -

رئيس الحكومة التونسية الحبيب الجملي يقدم للرئيس قيس سعيد تشكيلة الحكومة الجديدة -

القضية الصحراوية: توسع رقعة التضامن و التحسيس بالقضية في أوروبا -

أدرار: إعادة فتح فندق ''توات'' بعد أشغال تجديد وعصرنة -

دراجات/البطولة العربية على المضمار/الجدول النهائي: الجزائر في المرتبة الثالثة ب28 ميدالية منها 6 ذهبيات -

تدمير 6 مخابئ للجماعات الإرهابية بولاية سكيكدة -

تربية: أكثر من 2ر9 مليون تلميذ متمدرس خلال السنة الدراسية 2018-2019 -

2019, سنة مكافحة الفساد بامتياز -