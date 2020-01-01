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إلقاء القبض على إرهابي ثالث بسكيكدة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 كانون2/يناير 2020 19:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
إلقاء القبض على إرهابي ثالث بسكيكدة

الجزائر - تمكنت مساء يوم الأربعاء مفرزة للجيش الوطني الشعبي من إلقاء القبض على إرهابي ثالث في إطار العملية المنفذة بمنطقة واد الدخيل بولاية سكيكدة، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للعملية المنفذة بمنطقة واد الدخيل، بلدية واد الزهور، دائرة أولاد عطية بولاية سكيكدة/ن.ع.5، والتي مكنت يوم أمس من إلقاء القبض على إرهابيين (02) رفقة عدد من النساء والأطفال وحجز أسلحة نارية، تمكنت مساء هذا اليوم 01 جانفي 2020، مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتمشيط بنفس المنطقة، من إلقاء القبض على إرهابي ثالث، وحجز مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و مخزني (02) ذخيرة مملوئين وقنبلتين (02) يدويتين".

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وأضاف المصدر ذاته أن "الأمر يتعلق بالإرهابي +فيلالي علي+ المكنى +أبو الهيثم+، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 رفقة أبيه الإرهابي +فيلالي خوجة+ وعمره لا يتجاوز العشر سنوات".

وذكر بيان وزارة الدفاع الوطني أنه "بذلك ترتفع حصيلة هذه العملية، التي لا تزال متواصلة، إلى توقيف ثلاثة (03) إرهابيين رفقة ستة (06) نساء وستة (06) أطفال وحجز ثلاثة (03) أسلحة نارية وكمية من الذخيرة".

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إلقاء القبض على إرهابي ثالث بسكيكدة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 كانون2/يناير 2020 19:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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