Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تدمير 6 مخابئ للجماعات الإرهابية بولاية سكيكدة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 كانون2/يناير 2020 14:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
تدمير 6 مخابئ للجماعات الإرهابية بولاية سكيكدة

الجزائر- تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الثلاثاء, في عملية بحث وتمشيط لازالت متواصلة بمنطقة واد الدخيل بولاية سكيكدة, من كشف وتدمير 6 مخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على 8 قنابل تقليدية الصنع و 15 هاتفا محمولا وأغراض أخرى مختلفة, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا لعملية البحث والتمشيط التي لا تزال متواصلة بمنطقة واد الدخيل، بلدية القل، بولاية سكيكدة/ن.ع.5، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 31 ديسمبر 2019, ستة (06) مخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على ثمانية (08) قنابل تقليدية الصنع و 15 هاتفا محمولا, بالإضافة إلى ألبسة وأفرشة وأغراض أخرى مختلفة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من جانت/ن.ع.4 وبرج باجي مختار/ن.ع.6، "17 شخصا وضبطت سبع (07) مركبات رباعية الدفع و18 مطرقة  ضغط و 17مولدا  كهربائيا وجهاز (01) كشف عن المعادن و25 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب وجهاز (01) اتصال عبر الأقمار الاصطناعية".

في سياق آخر، حجز حرس السواحل ببجاية بالناحية العسكرية الخامسة "29,75 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بباتنة/ن.ع.5، تاجر (01) مخدرات وحجزت 4,78 كيلوغرام من نفس المادة. كما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من وهران/ن.ع.2 وتبسة/ن.ع.5، أربعة (04) أشخاص بحوزتهم 615 قرص مهلوس و14000 علبة سجائر".

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل "محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بتلمسان/ن.ع.2، فيما تم توقيف 45 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان".

آخر تعديل على الأربعاء, 01 كانون2/يناير 2020 14:57
كلـمات مفتـاحيــة :
تدمير 6 مخابئ للجماعات الإرهابية بولاية سكيكدة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 كانون2/يناير 2020 14:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.01

أدرار: إعادة فتح فندق ''توات'' بعد أشغال تجديد وعصرنة

20.01.01

دراجات/البطولة العربية على المضمار/الجدول النهائي: الجزائر في المرتبة الثالثة ب28 ميدالية…

20.01.01

تدمير 6 مخابئ للجماعات الإرهابية بولاية سكيكدة

20.01.01

كأس الجزائر (الدور ال16): نادي مرسى الكبير يراهن على الذهاب بعيدا في المنافسة

20.01.01

الأزمة الليبية: تجدد صوت السلاح وتعثر مسار التسوية

20.01.01

تربية: أكثر من 2ر9 مليون تلميذ متمدرس خلال السنة الدراسية 2018-2019

الأكثــر قـراءة

19.12.29

الوزير الاول يعين ابراهيم بوزبوجن ومحمد لمين سعودي مبروك على التوالي مديرا ورئيسا لديوانه 

19.12.31

محاكمة ربراب: تضخيم الفواتير بلغ أزيد من 792 مليون دج

19.12.29

الرئيس تبون يستقبل رئيس الحكومة الاسبق أحمد بن بيتور

19.12.30

اللواء شنقريحة يترأس اجتماعا لإطارات وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي

19.12.30

اجتماع لمكتب المجلس الشعبي الوطني للنظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه

19.12.30

اتفاقية بين الديوان الوطني لتغذية الدواجن والمجلس المهني للشعبة لدعم المربين