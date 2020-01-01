التماس سنة حبس نافذ في حق رجل الأعمال اسعد ربراب

ميزانية ولاية الجزائر لسنة 2020 ستتجاوز 5.200 مليار دج -

6 أشهر حبس نافذة وسنة موقوفة النفاذ في حق رجل الأعمال اسعد ربراب -

كرة القدم/جوائز: أربعة جزائريين ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة -

إطلاق خدمة التحويل من حساب بريدي إلى آخر بواسطة استعمال الصك البريدي -

مكافحة تبذير الخبز: وزارة التجارة تضع خارطة طريق -

تسويق المنتجات الفلاحية: عماري يصدر تعليمة لتشكيل خلية متعددة القطاعات -

محاكمة ربراب: تضخيم الفواتير بلغ أزيد من 792 مليون دج -

أزيد من 30 ألف وافد يوميا على منتزه الصابلات منذ بداية العطلة الشتوية -

إصدار لائحة سوداء بأسماء الشركات المتورطة في نهب ثروات الصحراء الغربية -

مذكرة تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته -

البطولة الوطنية للمصارعة المشتركة: قرابة 140 مصارع ينشطون منافسات اليوم الأول -

الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية بميلة: افتتاح الطبعة الثامنة بحضور 58 فنانا -

القاء القبض على إرهابيين اثنين بولاية سكيكدة (وزارة الدفاع) -

الأزمة في اليمن: وضع راوح مكانه و جهود دولية متواصلة من أجل تسوية شاملة -

اشتباكات قبلية دامية بدارفور ..اتفاق إطاري لم يعمر طويلا وغموض يكتنف مسار السلام بالمدينة -

الرياضة الجزائرية في 2019 : مخلوفي, بيداني وحلاسة ينقذون الموقف, في انتظار أولمبياد-2020 -

اتصالات الجزائر تلتزم بضمان الخدمة خلال اليوم الأول من السنة الجديدة 2020 -

حوادث المرور: وفاة 36 شخصا و جرح 1286 اخرين خلال أسبوع -

سنة 2019: المؤسسات الصحية بوهران تحت الضغط -