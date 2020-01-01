التماس سنة حبس نافذ في حق رجل الأعمال اسعد ربراب

والتمس وكيل الجمهورية أيضا ضد رجل الاعمال ربراب المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ 25 أبريل المنصرم, دفع غرامة مالية تساوي قيمتها مرتين قيمة البضاعة المستوردة.
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد, يوم الثلاثاء عاما حبسا نافذا في حق رجل الاعمال, صاحب مجمع "سفيتال" اسعد ربراب بتهمة استيراد البضائع عن طريق تضخيم الفواتير.
والتمس وكيل الجمهورية أيضا ضد رجل الاعمال ربراب المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ 25 أبريل المنصرم, دفع غرامة مالية تساوي قيمتها مرتين قيمة البضاعة المستوردة.
اقرأ أيضا: محاكمة ربراب: تضخيم الفواتير بلغ أزيد من 792 مليون دج