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التماس سنة حبس نافذ في حق رجل الأعمال اسعد ربراب

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 كانون2/يناير 2020 09:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات

الجزائر- التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد, يوم الثلاثاء عاما حبسا نافذا في حق رجل الاعمال, صاحب مجمع "سفيتال"  اسعد ربراب بتهمة استيراد البضائع عن طريق تضخيم الفواتير.

والتمس وكيل الجمهورية أيضا ضد رجل الاعمال ربراب المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ 25 أبريل المنصرم, دفع غرامة مالية تساوي قيمتها مرتين قيمة البضاعة المستوردة.

اقرأ أيضا:       محاكمة ربراب: تضخيم الفواتير بلغ أزيد من 792 مليون دج

 

آخر تعديل على الأربعاء, 01 كانون2/يناير 2020 09:07
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التماس سنة حبس نافذ في حق رجل الأعمال اسعد ربراب
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 كانون2/يناير 2020 09:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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