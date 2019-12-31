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القاء القبض على إرهابيين اثنين بولاية سكيكدة (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 13:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
القاء القبض على إرهابيين اثنين بولاية سكيكدة (وزارة الدفاع)

الجزائر-تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم الثلاثاء, خلال عملية بحث وتمشيط بالقل (ولاية سكيكدة), من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبناء على استغلال المعلومات, تمكنت اليوم 31 ديسمبر 2019 مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد الدخيل, بلدية القل ولاية سكيكدة (الناحية العسكرية الخامسة), من إلقاء القبض على إرهابيين (2) اثنين, أحدهما أصيب بجروح".

وأضاف البيان أن "الأمر يتعلق بكل من +بودماغ إلياس+  المكنى +إدريس+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 و+علواش يونس+ المكنى +أبو تراب+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017, الذين كانا رفقة ستة نساء وسبعة (7) أطفال".

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وأضاف نفس المصدر أن "هذه العملية, التي لاتزال متواصلة, مكنت من استرجاع بندقية (1) نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية (1) من نوع كاربين".

وخلص البيان الى أن العملية هذه "تأتي في سياق العمليات التي تخوضها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن".

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 14:02
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القاء القبض على إرهابيين اثنين بولاية سكيكدة (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 13:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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