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اجتماع لمكتب المجلس الشعبي الوطني للنظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 كانون1/ديسمبر 2019 18:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات

الجزائر - اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس، سليمان شنين للنظر في الأسئلة الشفوية و الكتابية المودعة لديه، حسب ما افاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.

وأوضح المصدر ذاته ان مكتب المجلس وقف في مستهل أشغاله لتلاوة الفاتحة ترحما على روح الفقيد أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، رحمه الله.

كما هنأ المكتب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بثقة الشعب الجزائري، وعبر عن استعداده للتعاون من أجل تحقيق طموحات الشعب الجزائري وتطلعاته.

وبعد الشروع في تناول جدول الأعمال، أعلن مكتب المجلس التصريح بشغور مقعد نائب، ثم نظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وقرر إرسالها إلى الحكومة بعد استيفائها الشروط القانونية.

كما درس طلبا تقدمت به لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني لتنظيم زيارات ميدانية، وطلبات تنظيم أيام دراسية، إضافة إلى دراسة قضايا إدارية.

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اجتماع لمكتب المجلس الشعبي الوطني للنظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 كانون1/ديسمبر 2019 18:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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