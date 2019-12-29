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أزيد من 62 الف استاذ يجتازون غدا الثلاثاء اختبارات الترقية في منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 كانون1/ديسمبر 2019 15:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
أزيد من 62 الف استاذ يجتازون غدا الثلاثاء اختبارات الترقية في منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون

الجزائر - يجتاز غدا الثلاثاء أزيد من 62 ألف استاذ في الاطوار التعليمية الثلاث (ابتدائي، متوسط، ثانوي) الاختبارات المهنية للالتحاق برتب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بعنوان سنة 2019، موزعين على 233 مركز إجراء.

وحسب بيان للوزارة، تأتي اختبارات الترقية لمنصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في اطار التكفل بترقية الاساتذة في المراحل التعليمية الثلاث، حيث تم تخصيص 45 ألف منصب بعنوان سنة 2019.

وأشارت الوزارة في هذا الصدد الى أن الامتحانات المهنية لرتب الاساتذة المكونين والاساتذة الرئيسيين (دورة 2019) تخص 42.677 يتم ترقيتهم عن طريق الامتحان المهني أو عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل وفق التنظيم الساري المفعول.

وكان المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مصطفى بن زمران، قد أكد مؤخرا أن "كل الاجراءات التنظيمية اتخذت لضمان حسن سير امتحانات الترقية التي تخص 42.677 منصب في رتبتي أستاذ مكون وأستاذ رئيسي، والتي سيجتازها 62.429 مترشح موزعين على 233 مركز إجراء عبر التراب الوطني".

وأوضح ان امتحانات الترقية هذه "ستكون بنفس مستوى تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية"، مبرزا أن عدد مناصب الترقية في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي "بلغ 10.066 منصب و 11.573 منصب ترقية في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط و 18.360منصب في رتبة أستاذ رئيسي للطور الابتدائي".

كما تم تسجيل 653 منصب ترقية في رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي و 1.104 أستاذ مكون في التعليم المتوسط و921 منصب في رتبة أستاذ مكون للطور الابتدائي".

آخر تعديل على الإثنين, 30 كانون1/ديسمبر 2019 18:03
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أزيد من 62 الف استاذ يجتازون غدا الثلاثاء اختبارات الترقية في منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 كانون1/ديسمبر 2019 15:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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