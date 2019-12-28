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حجز أزيد من 13 قنطار من الكيف المعالج بولايتي بشار وعين تموشنت

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 كانون1/ديسمبر 2019 15:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
حجز أزيد من 13 قنطار من الكيف المعالج بولايتي بشار وعين تموشنت

الجزائر - تمكن عناصر الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، أمس الاحد، من ضبط أزيد من 13 قنطارا من الكيف المعالج بكل من ولايتي بشار وعين تموشنت، في حين حجز عناصر الدرك الوطني (95.8) كلغ من نفس المادة بعين تموشنت، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه " في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الإتّجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 ديسمبر 2019 إثر كمين قرب بني ونيف، بولاية بشار/ن.ع.3، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بإثنى عشر (12) قنطار و50 كيلوغرام، في حين حجز عناصر الدرك الوطني 95.8 كيلوغرام من نفس المادة بعين تموشنت/ن.ع.2".

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في سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، "(20) شخصا وضبطت أربع (04) شاحنات وخمس (05) مركبات رباعية الدفع و13،5 طن من المواد الغذائية و74600 لتر من الوقود الموجه للتهريب، بالإضافة إلى بندقية (01) صيد وستة (06) أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني أربعة (04) تجار مخدرات بحوزتهم 10538 قرص مهلوس بكل من غليزان/ن.ع.2 وأم البواقي/ن.ع.5".

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني "محاولات هجرة غير شرعية لـ22 شخصا بوهران/ن.ع.2، فيما تم توقيف 23 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من خنشلة وتلمسان".

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حجز أزيد من 13 قنطار من الكيف المعالج بولايتي بشار وعين تموشنت
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 كانون1/ديسمبر 2019 15:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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