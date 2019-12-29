البطولة العربية للدراجات على المضمار: ثماني ميداليات جديدة منها ذهبية واحدة للجزائر -

الوزير الاول يعين ابراهيم بوزبوجن ومحمد لمين سعودي مبروك على التوالي مديرا ورئيسا لديوانه -

الفقيد المجاهد أحمد قايد صالح أبرز شخصية وطنية خلال سنة 2019 -

بلعيد محند أوسعيد وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية -

وكالة الأنباء الجزائرية تطلق عملية سبر الآراء لاختيار أحسن رياضيي سنة 2019 -

انخفاض طفيف لنسبة البطالة بالجزائر الى 4ر11 % في مايو 2019 -

الصحراء الغربية: قرار حكومة جزر القمر عدوان غير مقبول على الجمهورية الصحراوية -

حركة البناء الوطني تعلن دعمها للرئيس تبون لحماية السيادة الوطنية -

بطولة كمال الأجسام واللياقة البدنية والحمل بالقوة: أكثر من 90 مشاركا بورقلة -

أهمية إطلاع الأجيال القادمة على الحقائق المرتبطة باندلاع ثورة التحرير الوطنية -

دورة اتحاد شمال افريقيا لأقل من 21 سنة /اناث - الجولة الثالثة/: الجزائر تطيح بتانزانيا /3-0/ وتتوج باللقب -

سطيف: حجز 10 قناطير من اللحوم البيضاء -

المعلومة الرسمية توزع عبر بيانات من رئاسة الجمهورية تنشرعبر وكالة الأنباء الجزائرية -

غرس حوالي 2 مليون شجيرة على المستوى الوطني منذ إنطلاق البرنامج الوطني للتشجير -

المهرجان الوطني للفنون التشكيلية: مشاركة 44 فنانا تشكيليا من عديد الولايات في معرض الافتتاح -

عبد العزيز جراد يتسلم مهامه كوزير أول -

بن فليس يستقيل من رئاسة حزب طلائع الحريات ويخلفه السيد عبد القادر سعدي بالنيابة -

برنامج 2019/2020 لتزيين الجزائر العاصمة: إنشاء 5 غابات ترفيهية جديدة -

انفلونزا موسمية: وزارة الصحة تؤكد على ضرورة تلقيح الفئات المستهدفة قبل أن يبلغ الفيروس ذروته -