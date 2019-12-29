وجاء في البيان: "عين الوزير الاول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأحد 29 ديسمبر 2019، السيدين ابراهيم بوزبوجن ومحمد لمين سعودي مبروك بصفتهما على التوالي مديرا ورئيسا لديوانه، حيث استلما مهامهما مباشرة".
الوزير الاول يعين ابراهيم بوزبوجن ومحمد لمين سعودي مبروك على التوالي مديرا ورئيسا لديوانه
أدرج يـوم : الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 15:59 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 36 مرات
الجزائر - عين الوزير الاول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، السيدين ابراهيم بوزبوجن ومحمد لمين سعودي مبروك بصفتهما على التوالي مديرا ورئيسا لديوانه، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول.
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