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بلعيد محند أوسعيد وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية

  أدرج يـوم : الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 13:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرات
بلعيد محند أوسعيد وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية

الجزائر-عين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأحد, السيد بلعيد محند أوسعيد وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان :"عين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019, السيد بلعيد محند أوسعيد وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية".

آخر تعديل على الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 13:38
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بلعيد محند أوسعيد وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية
  أدرج يـوم : الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 13:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرة   شارك

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