و جاء في البيان :"عين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019, السيد بلعيد محند أوسعيد وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية".
بلعيد محند أوسعيد وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية
أدرج يـوم : الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 13:05 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 32 مرات
الجزائر-عين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأحد, السيد بلعيد محند أوسعيد وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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