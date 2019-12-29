حركة البناء الوطني تعلن دعمها للرئيس تبون لحماية السيادة الوطنية

سطيف - أعلن رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة, يوم السبت بسطيف, دعم تشكيلته السياسية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "من أجل حماية السيادة الوطنية و مشروع نوفمبر".

وأكد السيد بن قرينة خلال إشرافه على تأبينية فقيد الجزائر الفريق القائد صالح التي بادرت بتنظيمها حركة البناء الوطني على ضرورة "حماية السيادة الوطنية وقانون تعميم اللغة العربية وإخراج الجزائر من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية".

و ذكر في ذات السياق بأن مشاركة حركته في الانتخابات الرئاسية كان من "أجل تكريس الثوابت والقيم الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب", مضيفا بأن حزبه "سيشارك في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لنفس الغرض".

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و أردف رئيس حركة البناء الوطني بالمناسبة بأن حركته حولت كل تجمعاتها المبرمجة اليوم في عديد ولايات الوطن على غرار سطيف وقسنطينة وغليزان و غيرها إلى تأبينية لروح الرجل الرمز الفريق أحمد قايد صالح الذي يرمز -- كما قال - إلى جيل الثورة التحريرية وإلى مؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

وذكر في هذا السياق بأن الراحل أحمد قايد صالح قد "أدى ما عليه في حماية الحراك ومرافقته وحماية سيادة الوطن عن طريق الحل الدستوري ليجنب الجزائر مخاطر كانت تحدق بها من الداخل و من الخارج".

ونبه السيد بن قرينة من جهة أخرى إلى المخاطر الأمنية التي تواجه الجزائر على حدودها بالنظر إلى الأوضاع غير المستقرة في مالي و ليبيا.