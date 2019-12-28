رئيس الاتحاد الوطني من أجل التنمية يدعو الى المشاركة بقوة في الورشات الكبرى من أجل احداث اصلاحات في مختلف المجالات

الجزائر -دعا رئيس الاتحاد الوطني من اجل التنمية, محفوظ غرابة, يوم السبت بالجزائر العاصمة, جميع الفاعلين في المجتمع الى المشاركة "بقوة" في الورشات الكبرى التي سيتم فتحها قريبا في الجزائر "من اجل احداث اصلاحات عميقة في مختلف المجالات".

وأكد السيد غرابة, خلال اشغال الدورة العادية السادسة للمجلس الوطني لحزبه, على ضرورة "اشراك كل الفاعلين السياسيين دون اقصاء اي طرف كان و الاستماع الى أراء واقتراحات الجميع للخروج برأي الاغلبية في اطار ديمقراطي حول كل المسائل التي تهم مصلحة البلاد", ملحا على ضرورة المساهمة "بقوة" في الورشات الكبرى التي دعا اليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتحسين الاوضاع في كل الميادين.

وذكر أهمية المساهمة ب"اقتراحات بناءة في اطار تشاوري لتعديل الدستور وطرحه بعد ذلك للاستفتاء على الشعب الى جانب المشاركة ايضا في تعديل قوانين أخرى وكذا المساهمة في اصلاح مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية".

وركز نفس المتدخل على وجوب مكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين وتعزيز الرقابة ومحاربة الاقصاء والتهميش من خلال اشراك الكفاءات من مختلف مناطق الوطن "لبناء جزائر جديدة متطورة وديمقراطية كما يحلم بها الجميع".

من جهة اخرى, دعا السيد غرابة النخبة و الشباب الى الانخراط "بكثافة" في النشاط السياسي لتولي المسؤولية العمومية لاسيما على مستوى المجالس المحلية المنتخبة "لتمثيل المواطنين أحسن تمثيل والمساهمة في تحقيق التنمية من خلال انجاز المشاريع المحلية ومحاربة الانتهازيين والمحاباة والمحسوبية".

كما ذكر بدور حزبه في تحسيس وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر الماضي "من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل الظروف الصعبة التي تعرفها المنطقة".

بالمناسبة, أشاد السيد غرابة بالخصال التي كان يتحلى بها الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي عن عمر ناهز 80 سنة, مبرزا "الدور الكبير" الذي لعبه في الحفاظ على استقرار وأمن البلاد, مؤكدا أن الفقيد كان "يتحلى بحب الوطن والاخلاص له حيث تمكن من بناء جيش متماسك قوي ومتشبع بالروح الوطنية حيث وفى بعهده بعدم اراقة قطرة دم واحدة منذ بدء المسيرات الشعبية في 22 فبراير الماضي".