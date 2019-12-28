عبد العزيز جراد يتسلم مهامه كوزير أول

وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد عين في وقت سابق من نهار يوم السبت السيد جراد وزيرا أول و كلفه بتشكيل الحكومة.
اقرأ أيضا: البلاد أمام تحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل سويا لرفعها : عبد العزيز جراد
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - تسلم السيد عبد العزيز جراد يوم السبت بالجزائر العاصمة, مهامه كوزير أول, خلال حفل تسليم المهام مع السيد صبري بوقدوم, الذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة.
وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد عين في وقت سابق من نهار يوم السبت السيد جراد وزيرا أول و كلفه بتشكيل الحكومة.
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