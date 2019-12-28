عبد العزيز جراد يتسلم مهامه كوزير أول -

بن فليس يستقيل من رئاسة حزب طلائع الحريات ويخلفه السيد عبد القادر سعدي بالنيابة -

انفلونزا موسمية: وزارة الصحة تؤكد على ضرورة تلقيح الفئات المستهدفة قبل أن يبلغ الفيروس ذروته -

الرئيس تبون يعين عبد العزيز جراد وزيرا أول -

البلاد أمام تحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل سويا لرفعها : عبد العزيز جراد -

إحياء حفل تكريما لفضيلة الدزيرية، مطربة الحوزي والعروبي -

كأس الكونفدرالية الافريقية/نادي بارادو - إينييمبا: الخطأ ممنوع على ممثل الجزائر -

توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة -

تصنيف لأول مرة 5 حصون بوهران: نفحة أكسجين لإعادة الاعتبار لهذه الشواهد التاريخية -

الرابطة المحترفة الأولى/شباب بلوزداد : ترقية سعيد عليق إلى منصب مدير عام -

رابطة أبطال افريقيا: شبيبة القبائل تسقط بالدار البيضاء أمام الرجاء 2-0 -

باتنة: حجز حوالي 3 قناطير من اللحوم البيضاء غير المطابقة للشروط الصحية -

عائلة المرحوم أحمد قايد صالح تشكر الشعب الجزائري على مواساته لها في هذا المصاب -

إنطلاق فعاليات تظاهرة تسليط الضوء على الساحة الجديدة للأغنية الامازيغية غدا السبت -

إحباط محاولة تهريب أزيد من 26 ألف أورو بمطار هواري بومدين -

الأمن الوطني يرافق 245 عمل فني وسينمائي خلال 11 شهرا من هذه السنة -

عماري: رقمنة قطاع الفلاحة ضرورة ملحة -

باتنة: توافد قدماء الجيش ومواطنين من مختلف الولايات على عين ياقوت لتأدية واجب العزاء -

السينما في 2019: بصمة المخرجين الشباب -