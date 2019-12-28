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عبد العزيز جراد يتسلم مهامه كوزير أول

  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 15:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
عبد العزيز جراد يتسلم مهامه كوزير أول صورة وأج

الجزائر - تسلم السيد عبد العزيز جراد يوم السبت بالجزائر العاصمة, مهامه كوزير أول, خلال حفل تسليم المهام مع السيد صبري بوقدوم, الذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة.

وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد عين في وقت سابق من نهار يوم السبت السيد جراد وزيرا أول و كلفه بتشكيل الحكومة.

اقرأ أيضا:     البلاد أمام تحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل سويا لرفعها : عبد العزيز جراد

 

آخر تعديل على السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 16:26
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عبد العزيز جراد يتسلم مهامه كوزير أول
  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 15:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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