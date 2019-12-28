بن فليس يستقيل من رئاسة حزب طلائع الحريات ويخلفه السيد عبد القادر سعدي بالنيابة

الجزائر - قدم السيد علي بن فليس يوم السبت بالجزائر العاصمة, استقالته من رئاسة حزب طلائع الحريات ليتولى السيد عبد القادر سعدي رئاسة هذه التشكيلة السياسية بالنيابة الى غاية انعقاد مؤتمر الحزب خلال السداسي الأول من سنة 2020.

وقال السيد بن فليس, في كلمة له خلال أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب,"أقف أمام اللجنة المركزية لأعيد لها الأمانة والوديعة وأن أضع بين أيديها رئاسة حزب طلائع الحريات بصفتها الهيئة السيادية بين مؤتمرين للحزب, وبعد موافقة جمعكم الكريم على تعيين السيد عبد القادر سعدي كأمين عام للمكتب السياسي, فانه سيتولى, وفقا لأحكام القانون الأساسي للحزب رئاسته بالنيابة الى حين انعقاد مؤتمره".

واقترح السيد بن فليس على اللجنة المركزية "تنصيب هيئة مفتوحة لتحضير المؤتمر القادم للحزب, تتشكل من أعضاء المكتب السياسي وأنه يمكن أن ينضم اليها أعضاء من اللجنة المركزية الراغبون في تقديم اسهاماتهم قصد توفير كل سبل النجاح لمؤتمر الحزب المرتقب".

اقرأ أيضا: بن فليس يؤكد أنه لن يطعن في نتائج الانتخابات ويدعو للحفاظ على استقرار البلاد ...

بدوره, أكد السيد سعدي أنه سيسهر على "تنسيق الأعمال داخل الحزب الى غاية انعقاد المؤتمر", مؤكدا أنه سيتم تنظيم استشارة واسعة داخل الحزب حول تشكيل الهيئة التي ستكلف بتحضير المؤتمر الذي سيتم تنظيمه قبل 13 يونيو 2020 .