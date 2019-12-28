Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يعين عبد العزيز جراد وزيرا أول

  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 14:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
الرئيس تبون يعين عبد العزيز جراد وزيرا أول

الجزائر - عين رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت، السيد عبد العزيز جراد وزيرا أول و كلفه بتشكيل حكومة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

 الوزير الأول الجديد عبد العزيز جراد (سيرة ذاتية)

تقلد السيد عبد العزيز جراد، الذي عينه اليوم السبت رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وزيرا أول و كلفه بتشكيل حكومة، عدة مناصب و مسؤوليات هامة.

من مواليد  12 فبراير 1954 بمدينة بخنشلة، السيد جراد متحصل على شهادة ليسانس في العلوم السياسية من معهد العلوم السياسية بالجزائر في سنة 1976 وشهادة دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة باريس في سنة 1981.

كما أن الوزير الأول الجديد متحصل على رتبة أستاذ جامعي منذ 1992 ودرس في عدة مؤسسات جامعية بالجزائر وفي الخارج بالإضافة إلى إسهامه في تكوين عدة أساتذة وإطارات للدولة.

تولى السيد عبد العزيز جراد عدة مسؤوليات منها مدير المدرسة الوطنية للإدارة ما بين 1989 و 1992 ومستشار دبلوماسي برئاسة الجمهورية في سنة 1992 وأمينعام لرئاسة الجمهورية (1993-1995) ومدير عام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي (1996-2000) وأمين عام لوزارة الخارجية  في مابية سنة 2001 و 2003 .

كما في مشوار الوزير الأول الجديد عدة مؤلفات ومقالات في العلوم السياسية والعلاقات الدولية .أدى السيد عبد العزيز جراد واجب الخدمة الوطنية من 1984 إلى 1986.

السيد عبد العزيز جراد متزوج و أب لأربعة أطفال.

آخر تعديل على السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 14:20
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يعين عبد العزيز جراد وزيرا أول
  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 14:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.28

بن فليس يستقيل من رئاسة حزب طلائع الحريات ويخلفه السيد عبد القادر سعدي بالنيابة

19.12.28

الرئيس تبون يعين عبد العزيز جراد وزيرا أول

19.12.28

البلاد أمام تحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل سويا لرفعها : عبد العزيز جراد

19.12.28

إحياء حفل تكريما لفضيلة الدزيرية، مطربة الحوزي والعروبي

19.12.28

كأس الكونفدرالية الافريقية/نادي بارادو - إينييمبا: الخطأ ممنوع على ممثل الجزائر

19.12.28

توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة

الأكثــر قـراءة

19.12.23

رئيس الجمهورية يعين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة

19.12.26

الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

19.12.23

اسمنت: الجزائر صدرت أكثر من 5ر1 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019

19.12.24

صادرات: تعزيز القدرة التنافسية للمنتوج الوطني مرهون برفع العوائق اللوجستيكية

19.12.23

القضاء على الأكياس البلاستيكية: توزيع قرابة 100 ألف كيس ورقي على الخبازين

19.12.23

عرض مسرحية "سين-ايني", كوميديا تراجيدية تسلط الضوء على لبس قائم بين نظرتين حول حياة…