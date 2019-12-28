الرئيس تبون يعين عبد العزيز جراد وزيرا أول

الجزائر - عين رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت، السيد عبد العزيز جراد وزيرا أول و كلفه بتشكيل حكومة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

الوزير الأول الجديد عبد العزيز جراد (سيرة ذاتية)

تقلد السيد عبد العزيز جراد، الذي عينه اليوم السبت رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وزيرا أول و كلفه بتشكيل حكومة، عدة مناصب و مسؤوليات هامة.

من مواليد 12 فبراير 1954 بمدينة بخنشلة، السيد جراد متحصل على شهادة ليسانس في العلوم السياسية من معهد العلوم السياسية بالجزائر في سنة 1976 وشهادة دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة باريس في سنة 1981.

كما أن الوزير الأول الجديد متحصل على رتبة أستاذ جامعي منذ 1992 ودرس في عدة مؤسسات جامعية بالجزائر وفي الخارج بالإضافة إلى إسهامه في تكوين عدة أساتذة وإطارات للدولة.

تولى السيد عبد العزيز جراد عدة مسؤوليات منها مدير المدرسة الوطنية للإدارة ما بين 1989 و 1992 ومستشار دبلوماسي برئاسة الجمهورية في سنة 1992 وأمينعام لرئاسة الجمهورية (1993-1995) ومدير عام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي (1996-2000) وأمين عام لوزارة الخارجية في مابية سنة 2001 و 2003 .

كما في مشوار الوزير الأول الجديد عدة مؤلفات ومقالات في العلوم السياسية والعلاقات الدولية .أدى السيد عبد العزيز جراد واجب الخدمة الوطنية من 1984 إلى 1986.

السيد عبد العزيز جراد متزوج و أب لأربعة أطفال.