البلاد أمام تحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل سويا لرفعها : عبد العزيز جراد

الجزائر - أكد السيد عبد العزيز جراد، الذي عينه اليوم السبت رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزيرا أول و كلفه بتشكيل حكومة، أن البلاد"أمام تحديات اقتصادية و اجتماعية يجب العمل سويا من أجل رفعها".

وقال السيد جراد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف السيد تبون، "استقبلت اليوم من طرف رئيس الجمهورية، و كلفني بتشكيل حكومة وأشكره جزيل الشكر على هذه الثقة".

وأضاف "نحن اليوم أمام تحدي كبير من أجل استرجاع الثقة في مجتمعنا"، مؤكدا على ضرورة العمل سويا مع كل كفاءات الوطن و إطارات البلاد و المواطنين و المواطنات "من أجل رفع التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و الخروج من هذه المرحلة الصعبة".

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في الأخير، أعرب السيد جراد عن يقينه "أن ما يحتويه برنامج رئيس الجمهورية يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا".