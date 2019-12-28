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البلاد أمام تحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل سويا لرفعها : عبد العزيز جراد

  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 13:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرات
البلاد أمام تحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل سويا لرفعها : عبد العزيز جراد

الجزائر - أكد السيد عبد العزيز جراد، الذي عينه اليوم السبت رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزيرا أول و كلفه بتشكيل حكومة، أن البلاد"أمام تحديات اقتصادية و اجتماعية يجب العمل سويا من أجل رفعها".

وقال السيد جراد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف السيد تبون، "استقبلت اليوم من طرف رئيس الجمهورية، و كلفني بتشكيل حكومة وأشكره جزيل الشكر على هذه الثقة".

وأضاف "نحن اليوم أمام تحدي كبير من أجل استرجاع الثقة في مجتمعنا"، مؤكدا على ضرورة العمل سويا مع كل كفاءات الوطن و إطارات البلاد و المواطنين و المواطنات "من أجل رفع التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و الخروج من هذه المرحلة الصعبة".

إقرأ أيضا : الرئيس تبون يعين عبد العزيز جراد وزيرا أول

في الأخير، أعرب السيد جراد عن يقينه "أن ما يحتويه برنامج رئيس الجمهورية يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا".

آخر تعديل على السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 14:17
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البلاد أمام تحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل سويا لرفعها : عبد العزيز جراد
  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 13:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرة   شارك

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