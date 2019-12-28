عائلة المرحوم أحمد قايد صالح تشكر الشعب الجزائري على مواساته لها في هذا المصاب

الجزائر - بعثت عائلة الفقيد أحمد قايد صالح برسالة شكر وعرفان إلى الشعب الجزائري على مواساته لها في هذا المصاب الجلل. وجاء في رسالة الشكر : "الحمد لله الذي أعطانا فحمدنا وشكرنا، ثم أخذ منا فصبرنا، نحن أفراد عائلة أحمد قايد، نتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكل من قدم لنا تعازيه الصادقة ومواساته الجياشة في وفاة الوالد أحمد قايد صالح، نسأله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب الدعاء ولي ذلك والقادر عليه".

وأضافت عائلة الفقيد قائلة : "بكل ما تحمل الكلمة من حب وود وتقدير وتبجيل لشعب الجزائري، كل باسمه صغيرا كان أو كبيرا، نتقدم إليه بواجب الشكر على ما قدمه إلى العائلة من صدق المشاعر والعزاء سواء بالحضور في صلاة الجنازة أو المشاركة في مراسم الدفن أو بصدق الشعور من خلال الاتصال عبر وسائل الإتصال والتواصل. نسأل الله أن يجازي الشعب الجزائري عنا خير الجزاء وأن يحفظه من كل أسى وأذى".

وتابعت عائلة المرحوم مخاطبة الشعب الجزائري : "إن المصاب في فقدان المرحوم كان جللا والألم كان كبيرا، ولكن بفضل الله ثم بفضل ما قدمتموه لنا من تعازيكم الحارة ومواساتكم الحسنة ودعواتكم الخالصة واسترحامكم الجميل وشعوركم النبيل لطيب ذكراه، خفف عنا وعن جميع أقاربه الشيء الكثير، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طيب أصلكم وصدق شعوركم".

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وتابعت في ذات السياق بالقول أن "الكلمات تعجز أن تعبر عما تستحقونه من الثناء والإجلال والتقدير والعرفان، شعبا ومعه السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكل المسؤولين في الدولة وكذا جل أفراد الجيش الوطني الشعبي البواسل مع كافة الأسلاك الأمنية الساهرة على حماية الوطن، برفقة أشبال الأمة حاملي مشعل مستقبل الجزائر، فلقد برهنتم جميعا مرة أخرى على تكاتفكم الكبير وعلى تماسك لحمة الجزائر قبالة المكر والتآمر سواء في الداخل أو في الخارج", مشيرة الى أنه "بوقوفكم مع عائلة أحمد قايد خففتم الألم والحزن وأعطيتم شعورا طيبا بأن العائلة تعيش بين أحضان شعب أبي يحب الخير ويتوق له دائما، وهذا هو أصل كل الجزائريين الطيب".

وختمت عائلة الفقيد رسالة الشكر بالقول : "نسأل الله أن يبعد عنكم كل مكروه وأن يجازيكم عنا وعنه خير الجزاء وأن يجعل كل ما بذلتموه من أجلنا في ميزان حسناتكم جميعا، كما نسأل الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، إنه على كل شيء قدير، شكر الله سعيكم وعظم أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء".