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الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

  أدرج يـوم : الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 19:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن صورة وأج

الجزائر- ترأس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية, اجتماعا للمجلس الاعلى للأمن, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أنه "بداية, دعا السيد رئيس الجمهورية الحضور للوقوف دقيقة صمت إجلالا لروحِ فقيد الأمة المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح, واستذكارا لما قدمه من تضحيات جسام وبذل وعطاء من أجل الجزائر".

بعد ذلك استهل المجلس أشغاله ب"التنويه بالهبة الشعبية التي رافقت مراسم تشييع جثمان الفقيد فأبهرت العالم وأظهرت بصدقٍ مدى تلاحم الشعب الجزائري الأبي والمعطاء مع جيشه الوطني الشعبي حامي الدستور ومؤسسات الجمهورية".

وأشار ذات المصدر إلى أن المجلس "درس الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي", مؤكدا أن المجلس "قرر في هذا الاطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا واقليمنا الوطنيين وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي, خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين, وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي افريقيا".

"هذا وقد قرر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك", يضيف بيان رئاسة الجهورية.

آخر تعديل على الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 19:53
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الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن
  أدرج يـوم : الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 19:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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