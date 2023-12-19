يوم الأربعاء القادم أول جانفي 2020 عطلة مدفوعة الأجر

الجزائر - سيكون يوم الأربعاء المقبل المصادف لأول جانفي 2020 عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الاساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة, حسب بيان مشترك لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.