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الرئيس تبون يتلقى تهاني رؤساء الدول

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 19:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات

الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019 برقيات تهنئة بعث بها رؤساء دول و مسؤولو منظمات دولية.

في هذا الصدد قدم رئيس جمهورية أوزباكستان شوكت ميرضيائيف "تهانيه الخالصة" للرئيس تبون, مؤكدا ان "فوزه الباهر" في الانتخابات الرئاسية يؤكد ان الامر يتعلق "برجل سياسي عظيم و محنك تمكن من الفوز بتقدير و احترام الشعب الجزائري من خلال برنامجه الانتخابي الذي ربح بفضله ثقته".

و اعرب عن قناعته بأن "علاقات التعاون المتعدد الاشكال القائمة منذ سنوات عديدة بين البلدين الصديقين على مبادئ الثقة المتبادلة و الاحترام" ستزداد تطورا اكثر فاكثر خلال عهدة الرئيس تبون لتبلغ مستوى أعلى خدمة لمصلحة الشعبين الجزائري و الأوزبكي".

و من جهتها بعثت رئيسة إثيوبيا سهلورق زودي تهانيها للرئيس تبون, معربة عن قناعتها بان انتخابه رئيسا للبلد "سيزيد في تعزيز علاقات الصداقة العريقة الموجودة بين البلدين".

و قد اغتنمت هذه الفرصة للتعبير عن "تمنياتها الخالصة بموفور الصحة و السعادة و الرفاهية للشعب الجزائري الشقيق".

و من جهتها قدمت منظمة اتحاد نقابات عمال افريقيا "تهانيها الحارة" للرئيس تبون, معربة له عن تمنياتها له "بالنجاح" في مهمته الجديدة.

و جاء في برقية المنظمة "ان انتخابكم دليل على قيمتكم كرجل دولة و تعبير  عن العرفان بالجهود التي بذلتموها خلال مشواركم و الخدمات الكبيرة التي قدمتموها للوطن و للشعب الجزائري".

و اعربت المنظمة عن يقينها بان يقوم رئيس الجمهورية "بمساندة العمال الأفارقة و الحركة النقابية الافريقية المستقلة و الاصيلة من خلال منظمة اتحاد نقابات عمال افريقيا التي تمثل المركزيات النقابية الوطنية للعمال في جميع البلدان الافريقية".

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الرئيس تبون يتلقى تهاني رؤساء الدول
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 19:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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