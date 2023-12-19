رؤساء دول وأمراء يهنئون الرئيس تبون إثر فوزه في انتخابات 12 ديسمبر

الجزائر- بعث العديد من رؤساء الدول والأمراء والمنظمات الدولية برقيات تهنئة الى السيد عبد المجيد تبون اثر انتخابه رئيسا للجمهورية, متمنين له التوفيق والسداد لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الجزائري من أمن واستقرار وازدهار.

وبهذه المناسبة, وجه أمير دولة قطر, تميم بن حمد آل ثاني, برقية تهنئة إلى الرئيس تبون مقرونة بخالص التهاني والتبريكات, متمنيا له "التوفيق لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الجزائري الشقيق من أمن واستقرار ورفعة وازدهار", مؤكدا "حرص دولة قطر الثابت على مواصلة دعم وتعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين".

وفي ذات الإطار, بعث نائب أمير دولة قطر, عبد الله بن حمد آل ثاني, ببرقية مماثلة إلى السيد تبون, معربا له فيها عن "خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الجزائري".

بدوره, أكد الرئيس المصري, عبد الفتاح السيسي, في برقية تهنئة, أن فوز السيد تبون في الانتخابات "يعكس ثقة الشعب الجزائري في قدرته على قيادة البلاد نحو الأمام", مبرزا حرص بلاده على "العمل معا لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط شعبينا وبلدينا الشقيقين".

كما وردت برقية تهنئة من المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو), سالم بن محمد المالك, الذي تمنى فيها للرئيس تبون "التوفيق الكامل والنجاح المستمر لخدمة بلده وتحقيق مطالب شعبه وتطوير الدولة الجزائرية حتى تتبوأ المكانة الراقية التي تستحقها بين دول العالم".

وبذات المناسبة, هنأ المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين, عادل الصقر, الرئيس تبون, متمنيا له "التوفيق والسداد لما فيه صالح الجزائر وشعبها العظيم".

كما أعرب السيد الصقر عن امتنانه للدور "الكبير" الذي تقوم به الجزائر في "دعم ومساندة مؤسسات العمل العربي المشترك ومنها المنظمة العربية للتنمية الصناعية التعدين".