Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رؤساء دول وأمراء يهنئون الرئيس تبون إثر فوزه في انتخابات 12 ديسمبر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 19:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الجزائر- بعث العديد من رؤساء الدول والأمراء والمنظمات الدولية برقيات تهنئة الى السيد عبد المجيد تبون اثر انتخابه رئيسا للجمهورية, متمنين له التوفيق والسداد لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الجزائري من أمن واستقرار وازدهار.

وبهذه المناسبة, وجه أمير دولة قطر, تميم بن حمد آل ثاني, برقية تهنئة إلى الرئيس تبون مقرونة بخالص التهاني والتبريكات, متمنيا له "التوفيق لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الجزائري الشقيق من أمن واستقرار ورفعة وازدهار", مؤكدا "حرص دولة قطر الثابت على مواصلة دعم وتعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين".

وفي ذات الإطار, بعث نائب أمير دولة قطر, عبد الله بن حمد آل ثاني, ببرقية مماثلة إلى السيد تبون, معربا له فيها عن "خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الجزائري".

بدوره, أكد الرئيس المصري, عبد الفتاح السيسي, في برقية تهنئة, أن فوز السيد تبون في الانتخابات "يعكس ثقة الشعب الجزائري في قدرته على قيادة البلاد نحو الأمام", مبرزا حرص بلاده على "العمل معا لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط شعبينا وبلدينا الشقيقين".

كما وردت برقية تهنئة من المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو), سالم بن محمد المالك, الذي تمنى فيها للرئيس تبون "التوفيق الكامل والنجاح المستمر لخدمة بلده وتحقيق مطالب شعبه وتطوير الدولة الجزائرية حتى تتبوأ المكانة الراقية التي تستحقها بين دول العالم".

وبذات المناسبة, هنأ المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين, عادل الصقر, الرئيس تبون, متمنيا له "التوفيق والسداد لما فيه صالح الجزائر وشعبها العظيم".

كما أعرب السيد الصقر عن امتنانه للدور "الكبير" الذي تقوم به الجزائر في "دعم ومساندة مؤسسات العمل العربي المشترك ومنها المنظمة العربية للتنمية الصناعية التعدين".

كلـمات مفتـاحيــة :
رؤساء دول وأمراء يهنئون الرئيس تبون إثر فوزه في انتخابات 12 ديسمبر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 19:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.25

الرئيس تبون يتلقى تهاني رؤساء الدول

19.12.25

الأمة تلقي النظرة الأخيرة على أحمد قايد صالح

19.12.25

رؤساء دول وأمراء يهنئون الرئيس تبون إثر فوزه في انتخابات 12 ديسمبر

19.12.25

رئيس البرلمان العربي يهنئ السيد تبون إثر انتخابه رئيسا للجمهورية

19.12.25

مستغانم: توقيف رئيسي بلديتي عشعاشة والصفصاف بسبب متابعتهما قضائيا

19.12.25

هواوي الجزائر تطلق متجر تطبيقات "آب-غالري" مع ادماج تطبيقات محلية

الأكثــر قـراءة

19.12.23

رئيس الجمهورية يعين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة

19.12.23

اسمنت: الجزائر صدرت أكثر من 5ر1 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019

19.12.23

القضاء على الأكياس البلاستيكية: توزيع قرابة 100 ألف كيس ورقي على الخبازين

19.12.23

الجزائر: تسجيل نسبة تضخم ب 2 % خلال سنة، في نوفمبر 2019

19.12.23

استغلال السياحة في الوطن العربي: المجلس الوزاري يستعرض استراتيجية تفعيل القطاع

19.12.23

وفاة قايد صالح: الرئيس تبون يقرر حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام 