الجزائر فقدت في وفاة أحمد قايد صالح واحدا من بين أصدق الرجال المخلصين (أحزاب ومنظمات)

الجزائر- أكدت أحزاب ومنظمات وطنية يوم الأربعاء أن الجزائر فقدت بوفاة الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, واحدا من "أصدق الرجال المخلصين لهذا الوطن".

وفي برقية تعزية, اعتبر حزب الشباب الديمقراطي ان الجزائر "فقدت رجلا من الجيل الاول من المجاهدين الاحرار كان من بين أصدق الرجال المخلصين لهذا الوطن من سليل اعضاء وضباط جيش التحرير الوطني الى غاية الاستقلال".

ووصف الحزب الفقيد احمد قايد صالح ب"الرجل الشهم المؤمن بوطنيته, والذي اتسم بعقيدة روحية متمكنة ومتصلبة وجنب الجزائر الويلات بحنكته وحكمته".

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وأضاف أن الراحل "أدى الامانة وساهم رفقة اخوانه من رفاق السلاح وضباط المؤسسة في إيصال الجزائر الى بر الامان وتنظيم انتخابات رئاسية ناجحة وقهر أعداء الوطن".

كما عبرت جبهة المواطنين الاحرار هي الاخرى عن "أخلص تعازيها" بفقدان الفريق احمد قايد صالح, فيما أشارت الفيدرالية الوطنية لأبناء الشهداء أن "لا شيء أصعب من فقدان عزيز لنا ولا توجد كلمات تعبر عما في داخلنا ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره".

وبنفس المناسبة الاليمة, تلقى المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين ب"بالغ الأسى والتأثر فاجعة وفاة الفريق أحمد قايد صالح في ظرف تلتقط فيه الجزائر أنفاسها من أزمة معقدة ومتعددة الاوجه بفضل الله وبفضل صبر الشعب الجزائري برجاله ونسائه ممن اخلصوا النية في خدمة الوطن وبفضل الاداء المتميز والحكيم للمؤسسة العسكرية في مرافقة مطالب الشعب الجزائري المعبر عنها في سلميته التاريخية العظيمة".

واكد المجلس في رسالة تعزية ان مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والعائلة الثورية وكامل الشعب الجزائري "يودعون في هذا الوقت أحد رموز مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وقادته الاوفياء المخلصين للوطن".

بدوره, قال التنظيم الطلابي (التضامن الوطني الطلابي) أن الراحل احمد قايد صالح يعتبر "الاب المجاهد الذي ناضل من اجل الحفاظ على تماسك المجتمع واستقرار البلاد بعد أن أوصل الجزائر الى شاطئ الامان".