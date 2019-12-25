وقائع مراسيم تشييع المرحوم المجاهد الفريق احمد قايد صالح -

الفريق أحمد قايد صالح يوارى الثرى بمربع الشهداء بمقبرة العالية -

الجزائريون يودعون الفقيد قايد صالح في جو مهيب -

مواطنون يلقون النظرة الاخيرة على جثمان الفقيد أحمد قايد صالح -

مؤتمر بوليساريو: نضال الشعب الصحراوي خطا أحمرا -

مؤتمر البوليساريو: تأكيد على حق تقرير المصير ودعوة لتطبيق القرارات الاممية ذات الصلة بالقضية الصحراوية -

قطاع المحروقات يتعزز في 2019 بقانون جديد يفتح آفاقا واعدة للاستثمار -

مسؤولون سامون يترحمون على روح الفقيد أحمد قايد صالح بقصر الشعب -

2019 بخنشلة: تباشير مشروع إستصلاح 16 ألف هكتار بصحراء النمامشة -

إنطلاق الموكب الجنائزي للمرحوم قايد صالح من قصر الشعب باتجاه مقبرة العالية -

رئيس الجمهورية يترحم بقصر الشعب على روح الفقيد أحمد قايد صالح -

وفاة سفير الجزائر بالمكسيك: الرئيس عبد المجيد تبون يعزي عائلة الفقيد -

وفاة أحمد قايد صالح: عين ياقوت المفجوعة تبكي ابنها البار وفقيد الجزائر -

تشييع جنازة الفقيد الفريق قايد صالح اليوم الأربعاء بمقبرة العالية -

البوليساريو لن يكون ابدا شريكا في اي عملية لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير -

عصرنة عميقة للجيش الوطني الشعبي بقيادة الراحل قايد صالح -

وصول جثمان الفقيد المجاهد الفريق احمد قايد صالح الى قصر الشعب -

وزارة الدفاع الوطني تنشر حوصلة لخطب ورسائل الفريق الراحل قايد صالح على موقعها الرسمي -

صادرات: تعزيز القدرة التنافسية للمنتوج الوطني مرهون برفع العوائق اللوجستيكية -