- 54 : 14- الفريق أحمد قايد صالح يوارى الثرى بمربع الشهداء بمقبرة العالية
- 44 :13 - الموكب الجنائزي للمرحوم قايد صالح يصل الى مقبرة العالية
- 37 : 13 - الجزائريون يودعون الفقيد قايد صالح في جو مهيب
- 14: 12 - وصول الرئيس تبون الى مقبرة العالية لحضور تشييع جنازة الفقيد أحمد قايد صالح
- 37: 11 - انطلاق الموكب الجنائزي للمرحوم قايد صالح من قصر الشعب باتجاه مقبرة العالية
- 56 :10 - واطنون يلقون النظرة الاخيرة على جثمان الفقيد أحمد قايد صالح
- 54 :09 - مسؤولون سامون يترحمون على روح الفقيد أحمد قايد صالح بقصر الشعب
- 37 : 08 : - رئيس الجمهورية يترحم بقصر الشعب على روح الفقيد أحمد قايد صالح
- 29 : 08 - وصول الرئيس تبون الى قصر الشعب للترحم على روح الفقيد أحمد قايد صالح
- 04 : 08 - وصول جثمان الفقيد المجاهد الفريق احمد قايد صالح الى قصر الشعب
وقائع مراسيم تشييع المرحوم المجاهد الفريق احمد قايد صالح
أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 15:00 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 5 مرات
الجزائر - تقام مراسم تشييع جثمان المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة
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