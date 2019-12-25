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 وقائع مراسيم تشييع المرحوم المجاهد الفريق احمد قايد صالح

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 15:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
 وقائع مراسيم تشييع المرحوم المجاهد الفريق احمد قايد صالح

الجزائر - تقام مراسم تشييع جثمان المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة

  •  54 : 14-  الفريق أحمد قايد صالح يوارى الثرى بمربع الشهداء بمقبرة العالية
  •  44 :13 - الموكب الجنائزي للمرحوم قايد صالح يصل الى مقبرة العالية
  •  37 : 13 - الجزائريون يودعون الفقيد قايد صالح في جو مهيب
  • 14: 12 -  وصول الرئيس تبون الى مقبرة العالية لحضور تشييع جنازة الفقيد أحمد قايد صالح
  •  37: 11  - انطلاق الموكب الجنائزي للمرحوم قايد صالح من قصر الشعب باتجاه مقبرة العالية
  •    56 :10  -  واطنون يلقون النظرة الاخيرة على جثمان الفقيد أحمد قايد صالح
  • 54 :09 -  مسؤولون سامون يترحمون على روح الفقيد أحمد قايد صالح بقصر الشعب
  •   37 : 08 : -  رئيس الجمهورية يترحم بقصر الشعب على روح الفقيد أحمد قايد صالح
  •  29 : 08  -  وصول الرئيس تبون الى قصر الشعب للترحم على روح الفقيد أحمد قايد صالح  
  •  04 :  08   - وصول جثمان الفقيد المجاهد الفريق احمد قايد صالح الى قصر الشعب  
آخر تعديل على الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 15:19
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 وقائع مراسيم تشييع المرحوم المجاهد الفريق احمد قايد صالح
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 15:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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