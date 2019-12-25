الفريق أحمد قايد صالح يوارى الثرى بمربع الشهداء بمقبرة العالية

الجزائر - ووري جثمان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي،الذي وافته المنية يوم الإثنين إثر سكتة قلبية، الثرى بعد ظهر اليوم الاربعاء بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

وحضر مراسم الجنازة كل من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح، ورئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش والوزير الأول بالنيابة صبري بوقادوم، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة وأعضاء من الحكومة وشخصيات سياسية وضباط سامين في الجيش وأفراد من أسرته.

و قبل أن يوارى الثرى، اقيمت على المرحوم صلاة الجنازة.

وفي كلمة تأبينية، أكد مدير الإيصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني، اللواء بوعلام مادي، أن الجزائر "فقدت رجلا من خيرة الرجال"، وأن برحيله "تكون الجزائر قد فقدت ابنا بارا من خير ما أنجبت"، منوها بفضله في إيصال الجزائر إلى "بر الأمان".

وفيما أوضح أن الفقيد "صدق النية فلقي حسن الخاتمة، وأن الله مد له عمره حتى تأدية الأمانة كاملة غير منقوصة كما أرادها الشهداء الأبرار"، شدد اللواء مادي على أن "كل ما بناه الفريق أحمد قايد صالح لن يذهب سدى وأن أفراد الجيش الوطني الشعبي سيبقون أسودا حامين عرين الوطن، متشبعين بالقيم السامية ولن يحيدوا عنها مهما كلفهم ذلك من ثمن، وسيواصلون على عهد الفقيد بجعل أمن الجزائر واستقرارها قرة أعينهم".