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مواطنون يلقون النظرة الاخيرة على جثمان الفقيد أحمد قايد صالح

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 14:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
مواطنون يلقون النظرة الاخيرة على جثمان الفقيد أحمد قايد صالح

الجزائر - تجمع عدد كبير من المواطنين منذ صباح اليوم الاربعاء أمام قصر الشعب بالجزائر العاصمة للترحم على روح الفقيد أحمد قايد صالح الذي وافته المنية أول أمس الاثنين وإلقاء النظرة الاخيرة عليه.

وقد توافد المواطنون من مختلف الاعمار قادمين من عديد ولايات الوطن، حاملين الراية الوطنية، على قصر الشعب حيث وضع جثمان الفقيد مسجى بالعلم الوطني في جو مهيب يطبعه الخشوع والايمان بقضاء الله وقدره.

وقد عبر العديد من المواطنين الذين احتشدوا أمام مبنى قصر الشعب حاملين صور الفقيد، عن حزنهم وبالغ تأثرهم لرحيل هذا الرجل الذي "كرس حياته لخدمة الجيش الوطني الشعبي والأمة وفي الحفاظ على وحدة الجزائر واستقراها وأمنها، لاسيما في الاشهر الاخيرة التي عاشت فيها البلاد أزمة سياسية خطيرة".

وكان مسؤولون سامون في الدولة وفي الجيش، يتقدمهم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة، قد ترحموا على روح الفقيد.

وكان جثمان الفقيد المسجى بالعلم الوطني والمحمول على أكتاف ضباط في الجيش الشعبي الوطني قد وصل صباح اليوم الى قصر الشعب للسماح بإلقاء النظرة الاخيرة عليه قبل تشييع جنازته بعد صلاة الظهر بمربع الشهداء بمقبرة العالية (الجزائر العاصمة).

 

آخر تعديل على الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 14:05
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مواطنون يلقون النظرة الاخيرة على جثمان الفقيد أحمد قايد صالح
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 14:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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