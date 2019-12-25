الموكب الجنائزي للمرحوم قايد صالح يصل الى مقبرة العالية

الجزائر - وصل الموكب الجنائزي للفقيد أحمد قايد صالح، ظهر اليوم الأربعاء، الى مقبرة العالية (الجزائر العاصمة)، حيث سيتم تشيع جنازته بعد صلاة الظهر بمربع الشهداء.

وقد انطلق الموكب الجنائزي للفقيد أحمد قايد صالح من قصر الشعب، حيث نقل جثمان الراحل الذي سجى بالراية الوطنية على متن مركبة عسكرية وجاب الشوارع الرئيسية للعاصمة وسط جموع غفيرة من المواطنين قدموا من مختلف ربوع الوطن لتوديع الفقيد الى مثواه الاخير.

وكان مسؤولون سامون في الدولة وفي الجيش الوطني الشعبي، يتقدمهم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة، قد ترحموا بقصر الشعب على روح الفقيد، الى جانب مواطنين جاءوا لإلقاء النظرة الاخيرة على جثمان المرحوم وتقديم واجب العزاء الى أفراد عائلته.