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رئيس الجمهورية يترحم بقصر الشعب على روح الفقيد أحمد قايد صالح

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 10:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 38 مرات
رئيس الجمهورية يترحم بقصر الشعب على روح الفقيد أحمد قايد صالح

الجزائر- ترحم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم الاربعاء بقصر الشعب (الجزائر العاصمة)، على روح الفقيد أحمد قايد صالح بعد أن ألقى النظرة الاخيرة عليه.

 وسيوارى جثمان الفقيد، الذي وافته المنية أول أمس الاثنين عن عمر ناهز ال80 سنة، الثرى بعد صلاة الظهر بمربع الشهداء بمقبرة العالية.

إقرأ أيضا : وصول جثمان الفقيد المجاهد الفريق احمد قايد صالح الى قصر الشعب 

 

آخر تعديل على الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 12:14
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رئيس الجمهورية يترحم بقصر الشعب على روح الفقيد أحمد قايد صالح
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 10:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 38 مرة   شارك

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