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مسؤولون سامون يترحمون على روح الفقيد أحمد قايد صالح بقصر الشعب

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 10:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرات
مسؤولون سامون يترحمون على روح الفقيد أحمد قايد صالح بقصر الشعب

الجزائر - ترحم اليوم الأربعاء بقصر الشعب بالجزائر العاصمة مسؤولون سامون في الدولة و في الجيش الوطني الشعبي على روح الفقيد أحمد قايد صالح، الذي وافته المنية أول أمس الاثنين عن عمر ناهز ال80 سنة اثر سكتة قلبية.

وترحم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على روح الفقيد و قرأ فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة .

كما ترحم على روح الراحل أحمد قايد صالح مسؤولون سامون في الجيش وعلى رأسهم اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة.

وترحم على روح الفقيد كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، و رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، و الوزير الأول بالنيابة، صبري بوقادوم، و كذا رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح.

وبدورهم ترحم أعضاء الحكومة وشخصيات وطنية وممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر على روح الراحل قايد صالح.

وكان جثمان الفقيد المسجى بالعلم الوطني والمحمول على أكتاف ضباط في الجيش الشعبي الوطني قد وصل صباح اليوم إلى قصر الشعب للسماح  بإلقاء النظرة الاخيرة عليه قبل تشييع جنازته بعد صلاة الظهر بمربع الشهداء بمقبرة العالية.

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مسؤولون سامون يترحمون على روح الفقيد أحمد قايد صالح بقصر الشعب
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 10:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرة   شارك

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