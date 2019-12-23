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تشييع جنازة الفقيد الفريق قايد صالح اليوم الأربعاء بمقبرة العالية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 09:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
تشييع جنازة الفقيد الفريق قايد صالح اليوم الأربعاء بمقبرة العالية

الجزائر - تقام مراسم تشييع جثمان المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته أن "مراسم التشييع ستكون بداية بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد بقصر الشعب، ليشيع بعدها الفقيد إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء بمقبرة العالية بعد صلاة الظهر. 'من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا'. إنا لله و إنا إليه راجعون".

و كان الفقيد الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد انتقل امس الاثنين إلى رحمة الله على إثر سكتة قلبية ألمت به في بيته عن عمر ناهز 80 سنة.

و اثر هذا المصاب، قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حدادا وطنيا لمدة ثلاثة ايام ولمدة سبعة ايام بالنسبة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

آخر تعديل على الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 09:56
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تشييع جنازة الفقيد الفريق قايد صالح اليوم الأربعاء بمقبرة العالية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 09:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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