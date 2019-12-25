الرئيس تبون يتلقى تهاني عدة رؤساء دول 

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019 برقيات تهنئة بعث بها عدة رؤساء دول.

في هذا الصدد تلقى الرئيس تبون برقية تهنئة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قدم له تهانيه وتمنياته "بالصحة و السعادة" و "الازدهار و الرفاه للشعب الجزائري الصديق والشقيق".

وجاء في برقية الرئيس أردوغان "اننا نتقاسم الارادة في تطوير العلاقات التي تستمد قوتها من ثقافتنا و تاريخنا و التعاون المتميز القائم بين بلدينا خدمة للمصالح المتبادلة لشعبينا".

من جانبه وجه الرئيس الفنلندي سولي نينيست "احر التهاني" للرئيس تبون و "تمنياته بالنجاح" في أداء مهمته، معربا عن "ثقته" بان "العلاقات الجيدة" القائمة بين البلدين "ستتطور و تصبح اكثر قوة في السنوات القادمة".

أما الرئيس الموزمبيقي فيليب جاسينتو نيوزي فقد اكد انه تلقى "بارتياح كبير" انتخاب السيد تبون رئيسا للجمهورية.

وكتب رئيس دولة موزمبيق في برقيته ان "انتخابكم ينم في المقام الاول عن امل و ثقة الشعب الجزائري من اجل قيادة مصير البلاد و يدل في المقام الثاني على تحقيق التطلعات المشروعة في التنمية الاقتصادية المستدامة و الرفاهية و التطور الاجتماعي لجميع الجزائريين من اجل امة قوية و مزدهرة".

من جهته بعث الرئيس الطوغولي فور غناسيمبي برقية عبر فيها عن "تهانيه الحارة و الخالصة" للرئيس تبون مؤكدا له "استعداده" من اجل "مواصلة و تكثيف علاقات التضامن و التعاون الممتازة القائمة منذ عقود بين البلدين".

وأشاد بهذه المناسبة "بمساهمة" الجزائر في مسار اندماج القارة الافريقية و كذا في جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الافريقي.

أما الرئيس الكاميروني بول بيا فقد عبر للرئيس تبون عن "احر و اخلص" التهاني متمنيا له "كل النجاح" في ممارسة مهامه السامية.

كما اعرب عن استعداده للعمل من اجل "تفعيل علاقات الصداقة و التعاون الممتازة التي تربط البلدين".

وفي الأخير اعرب رئيس الاتحاد السويسري أويلي مورر عن "تهانيه الخالصة" للرئيس تبون مذكرا بهذه المناسبة ان العلاقات القائمة بين سويسرا و الجزائر "المتنوعة و الراسخة في التاريخ هي دليل على الصداقة التي تربط البلدين".

وأعرب في هذا الصدد عن استعداده للعمل من اجل تعميق الحوار السياسي و تعزيز التعاون الثنائي معبرا عن امله "في ان يحظى شخصيا بالتعرف على السيد تبون في اقرب فرصة".