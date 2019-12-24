وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "تنفيذا لتعليمات الوزير الاول بالنيابة, صبري بوقادوم, يدعو وزير الشؤون الدينية والاوقاف, يوسف بلمهدي, أئمة مساجد الجمهورية الى إقامة صلاة الغائب والدعاء للمغفور له غدا الاربعاء بعد الظهر مباشرة".
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو أئمة مساجد الجمهورية الى إقامة صلاة الغائب على الفقيد قايد صالح
أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 19:49 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 14 مرات
الجزائر- دعت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف في بيان لها يوم الثلاثاء أئمة مساجد الجمهورية الى إقامة صلاة الغائب على المرحوم الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الذي وافته المنية أمس الاثنين عن عمر ناهز 80 سنة.
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