الرئيس بوتين يقدم "تهانيه الخالصة" لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

الجزائر- قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء "تهانيه الخالصة" لرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الفارط.

و جاء في برقية التهاني التي بعثها السيد بوتين "أود ان اتوجه اليكم بأخلص التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

و أضاف السيد بوتين بالقول "تتميز العلاقات الجزائرية-الروسية بمشاعر الصداقة و طابعها البناء. كما أتمنى ان نتمكن سويا من مواصلة تطوير هذه العلاقات وفقا لروح الاعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية لسنة 2001, و هو ما من شأنه ان يخدم مصالح الشعبين و يساهم في تعزيز الاستقرار و الامن الاقليميين".

و ختم الرئيس الروسي بالقول "أقدم لكم أطيب و اصدق تمنياتنا بالنجاح في مهمتكم النبيلة على رأس الدولة و بموفور الصحة و الرفاهية".