رئاسيات: تبون يتلقى تهاني العديد من الملوك ورؤساء الدول

وقد وردت هذه الرسائل من سلطان سلطنة عمان, قابوس بن سعيد, الذي أعرب عن "تهانيه الصادقة" للرئيس تبون, وعن أمله في "قيادته الشعب الجزائري لتحقيق كافة آماله وتطلعاته", متمنيا "المزيد من التطور والنماء لعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين, لما فيه الخير للشعبين الشقيقين".

بدوره, تقدم رئيس الجمهورية العربية السورية, بشار الأسد, بـ"أحر التهاني" للسيد تبون إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية وخاطبه بالقول أن "هذا الاستحقاق عبر عن ثقة الشعب الجزائري الكبير بشخصكم الكريم وتطلعه لأن تكون الجزائر الشقيقة تحت قيادتكم, قوية منيعة, تسير نحو تقدم وازدهار مطردين".

وأكد الرئيس السوري على "أهمية مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين البلدين في جميع المجالات بما يسهم في تحقيق طموحات الشعبين الشقيقين وآمالهما في بناء مستقبل أفضل".

من جانبه, اعتبر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية, حسن روحاني, أن "إجراء الانتخابات الرئاسية بنجاح يعد مرحلة جديدة في تعزيز أسس الديمقراطية واستمرار نهج الرقي والتطور الذي تخطوه الجزائر", معربا عن أمله في أن "تشهد العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين مزيدا من التطور والرقي المطرد".

من جهته, هنأ رئيس جمهورية بيلاروسيا, ألكسندر لوكاشينكو, الرئيس تبون, مؤكدا أن بلاده "مهتمة بتنشيط الحوار السياسي مع الجزائر وتوسيع الصلات والتفاعل الثنائي في مختلف المجالات بما يتفق مع مصلحة الشعبين".

وبذات المناسبة, بعث المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, محمد ولد أعمر, برسالة تهنئة لرئيس الجمهورية, أعرب له فيها عن أمله في أن يتمكن من "تحقيق الرخاء والنماء للشعب الجزائري".