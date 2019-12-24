مواطنون ينوهون بدور المجاهد الفريق أحمد قايد صالح في إيصال البلاد الى بر الأمان

الجزائر- نوه يوم الثلاثاء العديد من المواطنين بمناقب المجاهد الراحل الفريق أحمد قايد صالح وبدوره في إيصال البلاد الى بر الأمان من خلال وقوفه مع الحل الدستوري في الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد.

وعلى هامش توقيع جمع غفير من المواطنين على سجل التعازي الذي وضعته وزارة الدفاع الوطني تحت تصرفهم بجناحها في الطبعة ال28 لمعرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة), أفاد العديد من المواطنين الذين اقتربت منهم "وأج" ان الراحل قايد صالح لعب دورا أساسيا في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتلبية" مطالب الشعب الجزائري من خلال تغليبه للحل الدستوري في مواجهة الأزمة السياسية التي أفضت الى تنظيم انتخابات رئاسية, الأولى من نوعها في تاريخ البلاد في 12 ديسمبر الفارط, حسب ما صرح به ياسين مجوج, مهندس صناعي من ولاية تبسة.

وفي نفس الاطار, صرح السيد عمر بأحميد وهو طبيب من غرداية, أن الراحل هو "رمز من رموز الثورة التحريرية" وبفضله --كما قال-- "حافظت الجزائر على السلم والأمن في أحلك الأيام التي مرت بها", مضيفا أنه "لولا وقوف الفقيد مع الشعب لما تم تجسيد الإرادة الشعبية التي أفضت الى تنظيم انتخابات رئاسية".

ولفت نفس المتحدث الى أن الفقيد "عرف بحبه للشباب, خاصة الكفاءات القادرة على رفع التحدي والاسهام في تقدم البلاد وازدهارها" وهو ما لمسه --كما قال-- خلال أدائه الخدمة الوطنية بالناحية العسكرية الثانية سنة 2009.

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من جهته, أوضح مصطفى أورار من ولاية البليدة أن الفقيد "أثبت أنه أب للشعب الجزائري من خلال حسن تسييره للازمة السياسية الأخيرة بكل بصيرة وحكمة خلصت الى تجسيد الإرادة الشعبية وتنظيم انتخابات ساهمت في اخراج الجزائر من نفقها المظلم الذي دخلته ربيع 2019".

وفي ذات السياق, اعتبرت السيدة فايزة بوراس وهي أستاذة جامعية من باتنة ان الراحل كان "أحد رموز الطمأنينة في نفس المواطنين من خلال التعهدات التي كان يطلقها للشعب في خطاباته حين دخلت الجزائر أصعب مراحلها".

أما المواطن مجدوب الطيب من ادرار فقد عبر عن امتنانه للراحل قايد صالح نظير "كل ما قدمه للجيش الوطني الشعبي وإسهامه في تنمية المناطق الحدودية بصفة خاصة, منها الحرص على "تأمين الحدود وتقديم الرعايا الصحية لسكانها والوقوف الى جانبهم في السراء والضراء".

كما أكد السيد جديدي بلقاسم من ولاية خنشلة عن "اعتزاز الشعب الجزائري بكل ما قدمه الفقيد من خدمات منها سهره شخصيا على الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم في أصعب مرحلة".

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وصرح المواطن روابح بلال وهو شاب من سطيف ان الراحل له "مواقف بطولية أهمها حفاظ الجيش الشعبي الوطني على دماء الجزائريين وتحقيق مطالبهم المشروعة وتجسيد ارادتهم الشعبية على أرض الواقع".

وبذات المناسبة الأليمة, أبرز السيد مروان كيحول من ولاية الجلفة ان "التاريخ سيسجل اسم الراحل بأحرف من ذهب نظير مساره الثوري والعسكري بالجيش الذي تدرج في ه مختلف المسؤوليات", مبرزا أن "الفضل يعود للراحل في احترافية الجيش ومساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني وكذا وقوفه في صف الشعب", وهي --كما قال -- "سمة من سمات الأبطال الأوفياء لعهد الشهداء والمجاهدين".

بدورها, أفادت سعيدة سفوان من بلدية معاتقة بتيزي وزو ان "الراحل الفريق المجاهد يعد من المسؤولين المخلصين لشعبهم بديل أنه رافق الحراك السلمي في جميع مراحله لغاية تحقيق مطالب الشعب".

بدوره, كشف المقدم العايب عبد الكريم من المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني ان "الفريق المجاهد يعتبر بالنسبة لجميع المستخدمين العسكريين الأب المثالي", مؤكدا ان الفقيد "عرف ببصيرة حادة وحنكة عالية وروح وطنية عالية مستمدة من الثورة التحريرية المجيدة".

وأضاف ان الراحل "عرف طيلة مساره العسكري بنكران الذات" وأنه "بفضل تعليماته وخبرته المستمدة من الثورة التحريرية بلغت قواتنا المسلحة بصفة عامة وسلاح العتاد بصفة خاصة أعلى درجات الاحترافية".

كما يعود الفضل للراحل --حسب نفس المتحدث-- في تجسيد رابطة "جيش أمة".