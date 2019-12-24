تنمية بشرية: الجزائر الأولى مغاربيا و الثالثة افريقيا

الجزائر - صنفت الجزائر في المرتبة الأولى على مستوى المغرب العربي و الثالثة على مستوى القارة الإفريقية في مصف الدول التي تحظى بمؤشر "مرتفع" للتنمية البشرية, وفقاً لآخر تقرير سنوي حول التصنيف العالمي للبلدان الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمتعلق بمستوى التنمية حسب هذا المؤشر.

و على المستوى المغاربي, تفوقت الجزائر, التي احتلت المرتبة 82 عالميا، على تونس (91 في العالم) وليبيا (110) والمغرب (121 مع مؤشر "متوسط" للتنمية البشرية ب676ر0 ) و موريتانيا (التي احتلت المركز 161 في العالم)، وفقًا للطبعة السادسة و العشرون من التقرير الذي يحمل عنوان "ما وراء الدخل، المعدلات و الوقت الراهن: اللا مساواة في التنمية البشرية في القرن الحادي والعشرين".

اما على المستوى الافريقي, فقد صنفت الجزائرفي المرتبة الثالثة بعد السيشل (الذي احتل المرتبة 62 في العالم بمؤشر التنمية البشرية "عالي جدًا") وجزر موريس (المرتبة 66 في العالم).

و وفقًا للبيانات الواردة في هذا التقرير التي نشرها برنامج الامم المتحدة الانمائي على موقعه الالكتروني، فإن 10 بالمئة من سكان افريقيا يحتكرون 30بالمئة إلى 35 بالمئة من مداخيل القارة. و تبقى هذه الأرقام أقل من تلك التي سجلت في القارة الآسيوية (التي تصل 40 بالمئة إلى 55 بالمئة) أو دول أمريكا (45 بالمئة إلى 55 بالمئة).

و يشير التقرير إلى أن الدخل الذي يتلقاه 10 بالمئة من السكان الاكثر غنا يمثل37 بالمئة من المداخيل في الجزائر و 65 بالمئة من المداخيل في جنوب أفريقيا، في حين أن الدخل الذي يحصل عليه ال40 بالمئة "الأكثر فقرا" لا يتجاوز 14بالمئة من إجمالي الدخل في الجزائر وحوالي 4بالمئة من الدخل في جنوب إفريقيا.

و يسلط التقرير الضوء على أفريقيا الاستوائية و هي المنطقة الأكثر معاناة من "عدم التكافؤ" في القارة ، بينما تعتبر دول شمال افريقيا ودول شرق إفريقيا اقل معاناة من عدم التكافؤ .

على المستوى العربي ، تحتل الجزائر المرتبة السابعة ، مسبوقة بذلك بالإمارات العربية المتحدة (المرتبة 35 في عالميا )، المملكة العربية السعودية (36)، قطر (41) ، البحرين (45) ، عُمان (47) و الكويت (57).

على الصعيد العالمي ، تم تصنيف الجزائر في فئة مؤشر التنمية البشرية "مرتفع" في المرتبة 82 من بين 189 دولة تم تصنيفها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمؤشر 759ر0 ، و بذلك تقدمت بثلاثة (3) مراتب مقارنة بتصنيف 2018 (الرتبة 85).

و احتلت النرويج وسويسرا المرتبة الأولى و الثانية في الترتيب العالمي.

و تأتي بوروندي وجنوب السودان وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى والنيجر في أسفل القائمة وتحتل على التوالي المراتب 185 و 186 و 187 و 188 و 189.

و يصنف تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أربع فئات من البلدان في ترتيبه، تشمل البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة (HDI أقل من55ر0)، والبلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة (HDI بين 55ر0 و 699ر0) ، والبلدان ذات التنمية البشرية العالية (HDI بين 7ر0 و799ر0 ) والبلدان ذات التنمية البشرية العالية جدًا (HDI أكبر من 8ر0).

و يقيم تصنيف مؤشر التنمية البشرية مستوى التنمية البشرية في البلدان بناءً على العديد من البيانات ، من بينها مستوى التعليم والصحة ومستوى الدخل.