الفقيد الفريق قايد صالح وهب نفسه لخدمة الوطن (الرئيس الأول للمحكمة العليا)

وجاء في رسالة تعزية بعث بها السيد طبي الى عائلة الفقيد: "بقلوب راضية بقضاء الله و قدره, تلقينا ببالغ الحزن و الأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني, المجاهد الفريق أحمد قايد صالح", مؤكدا أن هذا الاخير كان "الشخصية الوطنية التي وهبت نفسها لخدمة الوطن منذ الثورة التحريرية المباركة وصولا إلى مرحلة البناء و التشييد و إرساء معالم الجمهورية الجديدة بكل حكمة و تبصر طيلة الفترة العصيبة التي اجتازتها بلادنا و مرافقته للحراك الشعبي المبارك حفاظا على دماء الجزائريين".
و بهذه المناسبة الأليمة, تقدم الرئيس الأول للمحكمة العليا و كافة القضاة و الموظفين "بخالص العزاء و أصدق المواساة إلى عائلة المرحوم و ذويه و الى الجيش الشعبي الوطني و إلى الشعب الجزائري كافة", متضرعين إلى المولى عز و جل "أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جنانه و يبلغه منازل الشهداء و الصديقين و حسن أولئك رفيقا".
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كما تقدمت رئيسة مجلس الدولة, فريدة بن يحيى باسمها ونيابة عن قضاة واطارات وموظفي المجلس بأخلص عبارات التعازي الى عائلة الفقيد والى مؤسسة الجيش الوطني الشعبي.