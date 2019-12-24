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الجزائر تفقد في وفاة قايد صالح قامة وطنية "شامخة" (وزير الداخلية بالنيابة)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 14:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

الجزائر- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة, كمال بلجود يوم الثلاثاء أن الجزائر فقدت بوفاة الفريق احمد قايد صالح, قامة وطنية "شامخة جسدت بمواقفها وتضحياتها جملة قيم وفضائل".

وكتب السيد بلجود في رسالة تعزية بعث بها الى عائلة الفقيد :" لقد المني كثيرا وفاة المجاهد الفريق أحمد قايد صالح رحمه الله الذي وافته المنية بعد حياة مليئة بذل فيها الغالي والنفيس من اجل الجزائر وعزتها", مؤكدا "إننا نفتقد اليوم قامة وطنية شامخة جسدت بمواقفها وتضحياتها جملة قيم وفضائل كان هدفه الاسمى الاداء الوطني الجامع والالتزام القومي الساطع والسلوك الاخلاقي الرفيع والرؤية السياسية الثاقبة والشجاعة النضالية الواضحة".

و اثر هذه الفاجعة, أعرب وزير الداخلية بالنيابة باسمه الخاص ونيابة عن اطارات وموظفي الجماعات المحلية والمنتخبين المحليين عن تعازيه الاخوية الصادقة سائلا المولى عز وجل ان "يكلأ الفقيد بالغفران ويكرم وفادته بالجنان ويلهم جميع افراد الاسرة الكريمة جميل الصبر والسلوان".

اقرأ أيضا:      الفريق أحمد قايد صالح في ذمة الله

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 15:05
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الجزائر تفقد في وفاة قايد صالح قامة وطنية "شامخة" (وزير الداخلية بالنيابة)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 14:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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