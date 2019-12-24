المدير العام للأمن الوطني يشيد بحنكة الفقيد قايد صالح في الحفاظ على استقرار و أمن الجزائر

وقال السيد أونيسي في برقية تعزية "تلقيت ببالغ الأسى والحزن فاجعة وفاة المجاهد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح"، مشيدا بمواقفه الثابتة التي "أتت بثمار وبوادر الانفراج والخروج من مرحلة تاريخية صعبة عرفتها البلاد".
واسترسل مؤكدا أن فضل الحفاظ على نعمة الاستقرار والأمن "تعود إلى حنكة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها المرحوم، في المرافقة والتعامل الحكيم لهذا الظرف، تعامل أخرج البلاد إلى بر الأمان كما وعد وهذا ما أضاف صفحة تاريخية جديدة في سجل الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير المجيد".
وأضاف قائلا "وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم أصالة عن نفسي، ونيابة عن كافة منتسبي الأمن الوطني بخالص التعازي وصادق المواساة"، معربا في هذه المحنة عن "بالغ التعاطف والتضامن مع أسرة الفقيد وقيادة وأفراد الجيش الوطني الشعبي".