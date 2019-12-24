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وفاة الفريق قايد صالح: أمير دولة قطر يعزي الرئيس تبون

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 13:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات

الجزائر - بعث أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي انتقل إلى رحمة الله أمس الاثنين عن عمر ناهز 80 سنة اثر أزمة قلبية ألمت به.

وبهذه المناسبة الأليمة، بعث أيضا الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري ببرقية تعزية إلى الرئيس تبون.

كما تلقى رئيس الجمهورية برقية تعزية من طرف الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر.

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وفاة الفريق قايد صالح: أمير دولة قطر يعزي الرئيس تبون
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 13:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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