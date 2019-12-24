وفاة الفريق قايد صالح: أمير دولة قطر يعزي الرئيس تبون

وبهذه المناسبة الأليمة، بعث أيضا الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري ببرقية تعزية إلى الرئيس تبون.
كما تلقى رئيس الجمهورية برقية تعزية من طرف الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
الجزائر - بعث أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي انتقل إلى رحمة الله أمس الاثنين عن عمر ناهز 80 سنة اثر أزمة قلبية ألمت به.
وبهذه المناسبة الأليمة، بعث أيضا الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري ببرقية تعزية إلى الرئيس تبون.
كما تلقى رئيس الجمهورية برقية تعزية من طرف الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر.