Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تشييع جنازة الفقيد الفريق قايد صالح غدا الأربعاء بمقبرة العالية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 13:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
تشييع جنازة الفقيد الفريق قايد صالح غدا الأربعاء بمقبرة العالية

الجزائر - ستقام مراسم تشييع جثمان المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح غدا الأربعاء بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته أن "مراسم التشييع ستكون بداية بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد بقصر الشعب، ليشيع بعدها الفقيد إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء بمقبرة العالية بعد صلاة الظهر. 'من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا'. إنا لله و إنا إليه راجعون".

و كان الفقيد الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد انتقل امس الاثنين إلى رحمة الله على إثر سكتة قلبية ألمت به في بيته عن عمر ناهز 80 سنة.

و اثر هذا المصاب، قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حدادا وطنيا لمدة ثلاثة ايام ولمدة سبعة ايام بالنسبة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 13:20
كلـمات مفتـاحيــة :
تشييع جنازة الفقيد الفريق قايد صالح غدا الأربعاء بمقبرة العالية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 13:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.24

المدير العام للأمن الوطني يشيد بحنكة الفقيد قايد صالح في الحفاظ على استقرار و أمن الجزائر

19.12.24

وفاة الفريق قايد صالح: أمير دولة قطر يعزي الرئيس تبون

19.12.24

رحيل الفريق أحمد قايد صالح: الجزائر فقدت احد ابنائها الابرار المخلصين لمبادئها

19.12.24

تشييع جنازة الفقيد الفريق قايد صالح غدا الأربعاء بمقبرة العالية

19.12.24

التصدير خارج المحروقات من وهران: إدماج سلع جديدة في تشكيلة الصادرات سنة 2019

19.12.24

الوادي: المركز الحدودي "الطالب العربي" أضخم مركز عبور بري في البلدان المغاربية

الأكثــر قـراءة

19.12.23

رئيس الجمهورية يعين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة

19.12.23

اسمنت: الجزائر صدرت أكثر من 5ر1 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019

19.12.23

القضاء على الأكياس البلاستيكية: توزيع قرابة 100 ألف كيس ورقي على الخبازين

19.12.23

وفاة قايد صالح: الرئيس تبون يقرر حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام 

19.12.23

الجزائر: تسجيل نسبة تضخم ب 2 % خلال سنة، في نوفمبر 2019

19.12.23

استغلال السياحة في الوطن العربي: المجلس الوزاري يستعرض استراتيجية تفعيل القطاع