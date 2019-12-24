توقيف ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من البليدة والشلف و ورقلة

و جاء في البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني،يوم 23 ديسمبر 2019، ستة (6) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من البليدة والشلف/ن.ع.1 وور?لة/ن.ع.4 ".
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار وتمنراست/ن.ع.6، "أربعين (40) شخصا وضبطت مركبة (01) رباعية الدفع ودراجة (01) نارية و(14) مطرقة ضغط و(14) مولدا كهربائيا و(03) أجهزة كشف عن المعادن وأغراض أخرى".
كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بإن أمناس/ن.ع.4، "تاجري (02) مخدرات ضُبط لديهما (8000) قرص مهلوس، فيما تم توقيف (16) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين قزام/ن.ع.6".