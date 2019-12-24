بوقدوم: الفقيد قايد صالح أحد "قامات ورجالات" الجزائر

الجزائر - وصف الوزير الأول بالنيابة، صابري بوقدوم، الفقيد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي وافته المنية أمس الاثنين إثر سكتة قلبية، بأحد "قامات ورجالات الجزائر الشامخة الذين عاهدوا ووفوا".

وفي رسالة تعزية الى عائلة الفقيد قال السيد بوقدوم :"لقد تلقيت بكل حزن وأسى، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المجاهد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أحد قامات ورجالات الجزائر الشامخة، الذين عاهدوا ووفوا، فصانوا الأمانة وحفظوا الوديعة، وساروا على درب الشهداء والصالحين، فحفظهم الشعب الجزائري في وجدانه، وكانوا مدعاة للفخر والاعتزاز بوطنيتهم وإخلاصهم، وسيبقى ذكره خالدا بين الأجيال".

"وأمام هذا المصاب الجلل، الذي أصابنا جميعا، --يضيف الوزير الاول بالنيابة-- لا يسعني إلا أن اتضرع للمولى عز وجل بأن يخفف علينا جميعا ألم الفاجعة، وأن يلهمكم، وذويكم جميل الصبر والسلوان، ويتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويجعل قبره روضة من رياض الجنان".

كما تقدم السيد بوقدوم باسمه وباسم الحكومة ، بهذه المناسبة الاليمة بأخلص التعازي وصادق المواساة في رسالة بعث بها إلى اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة ومن خلاله الى مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ويسكنه فسيح جناته.

واكد في هذا السياق:" تلقينا والشعب الجزائري نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المجاهد الفريق أحمد قايد صالح الذي حفظ الأمانة ووفى بالعهد في أحلك الفترات التي اجتازتها بلادنا، فأرادت مشيئة المولى وقدره أن يودع الحياة الدنيا ويلتحق ببارئه".