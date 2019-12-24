رحيل قايد صالح : عبد الفتاح السيسي يعزي الجزائر بعد فقدان "شخصية جديرة بالاحترام والتقدير"

وكتب السيد السيسي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة للجزائر الشقيقة رئيسا و حكومة و شعبا في وفاة المغفور له الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي".
وأضاف أن الفقيد: "شخصية جديرة بالاحترام و التقدير لما بذله من جهد و عطاء لتحقيق الاستقرار في الجزائر الشقيقة و لدوره المثمر في إخراج الانتخابات الرئاسية في تجربة ديمقراطية رائعة".
كما قدم الرئيس السيسي تعازيه لعائلة المرحوم قائلا : "أدخله الله فسيح جناته و الهم اسرته الصبر و السلوان".
و كان الفريق أحمد قايد صالح قد انتقل الى رحمة الله في وقت مبكر من صبيحة يوم الاثنين على إثر سكتة قلبية ألمت به في بيته عن عمر يناهز 80 سنة.