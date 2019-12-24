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رحيل قايد صالح : عبد الفتاح السيسي يعزي الجزائر بعد فقدان "شخصية جديرة بالاحترام والتقدير"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 09:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

القاهرة - قدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، تعازيه للجزائر "رئيسا و حكومة و شعبا" عقب وفاة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش  الوطني الشعبي.

وكتب السيد السيسي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة للجزائر الشقيقة رئيسا و حكومة و شعبا في وفاة المغفور له الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي".

وأضاف أن الفقيد: "شخصية جديرة بالاحترام و التقدير لما بذله من جهد و عطاء لتحقيق الاستقرار في الجزائر الشقيقة و لدوره المثمر في إخراج الانتخابات الرئاسية في تجربة ديمقراطية رائعة".

كما قدم الرئيس السيسي تعازيه لعائلة المرحوم قائلا : "أدخله الله فسيح جناته و الهم اسرته الصبر و السلوان".

و كان الفريق أحمد قايد صالح قد انتقل الى رحمة الله في وقت مبكر من صبيحة يوم الاثنين على إثر سكتة قلبية ألمت به في بيته عن عمر يناهز 80 سنة.

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رحيل قايد صالح : عبد الفتاح السيسي يعزي الجزائر بعد فقدان "شخصية جديرة بالاحترام والتقدير"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 09:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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