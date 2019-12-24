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وفاة الفريق قايد صالح: رابطة علماء الساحل تقدم تعازيها للشعب الجزائري

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 09:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات

الجزائر - قدمت رابطة علماء ودعاة وأئمة الساحل، يوم الاثنين، تعازيها للشعب الجزائري إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للرابطة.

وجاء في البيان "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن، تلقت رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل نبأ وفاة المجاهد نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح".

وأضافت "وإثر هذا المصاب الجلل يتقدم كل من الأمين العام للرابطة، معالي وزير الشؤون الدينية الجزائري، الدكتور يوسف بلمهدي، والأمين العام بالنيابة للرابطة، الأستاذ محمد ضيف، والأستاذ كمال شكاط، عضو المكتب التنفيذي ممثل الجزائر، وكافة الأعضاء بخالص التعازي للأمة الجزائرية حكومة وشعبا، وللجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير المجاهد قيادة وجنودا، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يكتب جهاده ضد المستدمر الفرنسي، ودفاعه عن وطنه وهوية أمته، وحقنه دماء الجزائريين، في صحائف حسناته".

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وفاة الفريق قايد صالح: رابطة علماء الساحل تقدم تعازيها للشعب الجزائري
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 09:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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