الفقيد قايد صالح "أدى ما عليه في الوفاء للجزائر والحفاظ عليها"

وفي رسالة تعزية وجهها بهذه المناسبة الأليمة, نوه السيد شنين بخصال المجاهد الراحل وأثنى فيها على "ما قدمه لوطنه من خدمات جليلة, لاسيما بعدما قاد الجزائر إلى إنهاء أزمة كان قد طال أمدها, مفوتا بذلك الفرصة على المتربصين ومعيدا الكلمة للشعب حتى يصنع إرادته بنفسه".
وأضاف قائلا: "إننا إذ نتقدم إليكم بخالص التعازي, فإننا نعزي في فقيدنا الوطنية الخالصة والوفاء والفضيلة ونعزي الجزائر التي تتلمس طريقها نحو الحياة الكريمة بعد أن حمى حراكها وتعهد بألا تراق قطرة دم جزائرية", مشيرا بالقول: "لقد كان لفقيدنا الراحل من الله التوفيق والسداد على أن يكون حامي الشعب الجزائري الذي وثق في وطنيته الصادقة ونوفمبريته الخالصة, وها هو اليوم يودعنا بعد أن حَفظ الأمانة وقاد الجزائر إلى شاطئ الأمان وقد استعان بإخوانه الوطنيين الغيورين على هذا الوطن كما كان ديدن شهدائنا الأبرار رحمهم الله".
اقرأ أيضا: وفاة قايد صالح: الرئيس تبون يقرر حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام
وخلص رئيس المجلس الشعبي الوطني في برقية التعزية الى القول: "وها هي الجزائر برمتها تتضرع إلى الله بأن يكتبه من الشهداء البررة الحافظين للعهود ونسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جنانه ويرزقكم وأهله وجميع الجزائريين جميل الصبر والسلوان".