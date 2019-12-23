وفاة الفريق قايد صالح: الرئيس الصحراوي يقدم تعازيه للرئيس تبون ويؤكد أن الجزائر فقدت "واحدا من رجالاتها الأفذاذ"

وقال الرئيس الصحراوي في برقية التعزية: "في لحظات عصيبة مثل هذه، لا يسعني بداية، باسمي الشخصي، وباسم شعب وحكومة الجمهورية الصحراوية، إلا أن أتقدم إلى فخامتكم، ومن خلالكم إلى حكومة وشعب الجزائر وضباط وصف ضباط وجنود الجيش الوطني الشعبي الجزائري وعائلة الفقيد بأخلص التعازي وأصدق المواساة".
وأكد السيد غالي أن الجزائر "قد فقدت اليوم واحداً من رجالاتها الأفذاذ، أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولم يبدلوا تبديلاً، منذ أن قرر، وهو في ريعان الشباب، أن ينخرط، بتفان وصدق وإخلاص، في خدمة الجزائر وحريتها ووحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها".
وفي هذا الصدد, أبرز السيد غالي المسار النضالي للمرحوم، قائلا: "لقد رحل ذلك المجاهد، الأسد الهصور، الذي قدم، إلى جانب رفاق دربه من مجاهدي جيش التحرير الوطني، أروع دروس البطولة والشجاعة والتضحية، حتى خرجت فرنسا الاستعمارية صاغرة تجر أذيال الهزيمة وانتصرت الجزائر ونالت استقلالاً وطنياً مستحقاً، مخضباً بدماء أكثر من مليون ونصف المليون من الشهداء الذين لحق بهم اليوم، على عهدهم ونهجهم، صابرا مثابرا".
وأشار الرئيس الصحراوي إلى المسؤوليات التي تقلدها المرحوم قايد صالح بعد الاستقلال، مؤكدا انه "جسد وفاءه للوطن من خلال أدوار ومسؤوليات جسام ومهام عويصة، في جزائر ما بعد الاستقلال، بحكمة وتبصر لا تفارقه، وبحزم وصرامة حيثما اقتضى الأمر، واضعا المصلحة الوطنية العليا للجزائر وشعبها فوق كل اعتبار".
وأضاف في سياق ذي صلة أن "'المرحوم، وحتى آخر يوم من حياته، ظل مصرا كامل الإصرار على التمسك بهذا النهج الوطني المخلص الصادق وساهم عظيم المساهمة في بناء الجيش الوطني الشعبي الجزائري وتطويره وعصرنته".
كما ابرز قيام الفقيد قايد صالح بدوره المحوري في "استتباب الأمن وحماية الحدود والوقوف في وجه المخاطر التي تشهدها المنطقة والتحامه الدائم بشعبه الوفي ومرافقته اللصيقة في طموحاته وتطلعاته المشروعة بكل ما يتطلبه ذلك من حماية ودفاع شرس وتصدّيٍ يقظ لكل المؤامرات والدسائس".
وختم الرئيس الصحراوي برقيته بالتأكيد ان "الجزائر وشعبها الابي فقدت برحيل المرحوم قايد صالح رجلاً من طينة الكبار العظام وفقد معه الشعب الصحراوي واحدا من الأصدقاء المخلصين الذين يجسدون خير تجسيد إجماع وتمسك الشعب الجزائري الشقيق بمواقفه المبدئية في دعم ومساندة وتأييد كفاحات الشعوب من أجل الحرية والاستقلال".